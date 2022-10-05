В Перми ищут 15-летнего Арсения Отинова. Об этом сообщают в поисковом отряде имени Ирины Бухановой на официальной странице в соцсети «Вконтакте».
«Пропал Отинов Арсений Сергеевич, 15 лет. 5 октября вышел из магазина в Мотовилихинском районе на улице Юрша, с тех пор его местонахождение неизвестно. Имеются автономные задачи по поиску. Если Вы готовы принять участие в поисках, свяжитесь с координатором», — сказано в посте.
Координатор поиска Ксения Котова рассказала корреспонденту URA.RU, что есть свидетели, которые видели мальчика вчера. Данная информация проверяется.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми волонтеры искали 14-летнюю девочку, которая ушла из дома. Ее удалось найти живой в тот же день.
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