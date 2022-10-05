Парня нет дома уже сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми ищут 15-летнего Арсения Отинова. Об этом сообщают в поисковом отряде имени Ирины Бухановой на официальной странице в соцсети «Вконтакте».

«Пропал Отинов Арсений Сергеевич, 15 лет. 5 октября вышел из магазина в Мотовилихинском районе на улице Юрша, с тех пор его местонахождение неизвестно. Имеются автономные задачи по поиску. Если Вы готовы принять участие в поисках, свяжитесь с координатором», — сказано в посте.

Координатор поиска Ксения Котова рассказала корреспонденту URA.RU, что есть свидетели, которые видели мальчика вчера. Данная информация проверяется.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми волонтеры искали 14-летнюю девочку, которая ушла из дома. Ее удалось найти живой в тот же день.