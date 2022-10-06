Челябинские ФСБ и полиция задержали «черных лесорубов». Фото

Челябинские ФСБ и полиция задержали «черных лесорубов

07 октября 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Лес под Чебаркулем уничтожали долгое время (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа «черных лесорубов», задержанная в Челябинской области полицейскими и оперативниками ФСБ, успела уничтожить лес на сумму 7,5 млн рублей. Об этом сообщили URA.RU 7 октября в региональном ГУ МВД. «Злоумышленников задержали на территории Травниковского участкового лесничества Чебаркульского района. Ущерб от их незаконных действий, предварительно, составил около 6 млн рублей. Выехав на территорию Бишкильского лесничества, полицейские совместно с представителями УФСБ задержали четверых работников той же подрядной организации — там ущерб от незаконной вырубки оценивается в 1,5 млн рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сейчас идут следственные действия в местах складирования и переработки леса, изъят грузовой автомобиль «Урал». Пяти задержанным — одного чебаркульцу и четырем жителям Башкортостана — выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено следственным органом отдела полиции «Чебаркульский» по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере 300-500 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Группа «черных лесорубов», задержанная в Челябинской области полицейскими и оперативниками ФСБ, успела уничтожить лес на сумму 7,5 млн рублей. Об этом сообщили URA.RU 7 октября в региональном ГУ МВД. «Злоумышленников задержали на территории Травниковского участкового лесничества Чебаркульского района. Ущерб от их незаконных действий, предварительно, составил около 6 млн рублей. Выехав на территорию Бишкильского лесничества, полицейские совместно с представителями УФСБ задержали четверых работников той же подрядной организации — там ущерб от незаконной вырубки оценивается в 1,5 млн рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сейчас идут следственные действия в местах складирования и переработки леса, изъят грузовой автомобиль «Урал». Пяти задержанным — одного чебаркульцу и четырем жителям Башкортостана — выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено следственным органом отдела полиции «Чебаркульский» по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере 300-500 тысяч рублей.