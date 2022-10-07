07 октября 2022

Роспотребнадзор озвучил уровень опасности смога в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в городе. Тюмень, задымление, смог, смог в городе, смог в тюмени
Смог также появлялся в Тюмени 5 октября Фото:

В Тюмени проверили качество воздуха после того, как город накрыло смогом от пожаров из Свердловской области. Выяснилось, что содержание вредных веществ не превышает нормы, о чем сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

«Отобраны пробы атмосферного воздуха в г. Тюмени на содержание углерода оксида, взвешенных веществ, мелкодисперсных частиц, РМ2,5 и РМ10, серы диоксида, азота диоксида, формальдегида, сажи. Содержание вредных веществ не превышает предельно допустимые концентрации», — сообщают данные от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В информационном центре правительства региона рассказали, что причиной появления смога в городе стали пожары из Свердловской области. «С учетом юго-западного направления ветер приносит запах гари на территорию Тюмени из Тугулымского района Свердловской области», — сообщили там.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы пожаловались на запах гари, который мешает спать. Читательница агентства поделилась проблемами, возникшими от плохой погоды. При этом последствия пожаров в Свердловской области уже проявлялись в Тюмени тремя днями ранее.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюмени проверили качество воздуха после того, как город накрыло смогом от пожаров из Свердловской области. Выяснилось, что содержание вредных веществ не превышает нормы, о чем сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. «Отобраны пробы атмосферного воздуха в г. Тюмени на содержание углерода оксида, взвешенных веществ, мелкодисперсных частиц, РМ2,5 и РМ10, серы диоксида, азота диоксида, формальдегида, сажи. Содержание вредных веществ не превышает предельно допустимые концентрации», — сообщают данные от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. В информационном центре правительства региона рассказали, что причиной появления смога в городе стали пожары из Свердловской области. «С учетом юго-западного направления ветер приносит запах гари на территорию Тюмени из Тугулымского района Свердловской области», — сообщили там. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы пожаловались на запах гари, который мешает спать. Читательница агентства поделилась проблемами, возникшими от плохой погоды. При этом последствия пожаров в Свердловской области уже проявлялись в Тюмени тремя днями ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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