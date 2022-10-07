Роспотребнадзор озвучил уровень опасности смога в Тюмени

Смог также появлялся в Тюмени 5 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени проверили качество воздуха после того, как город накрыло смогом от пожаров из Свердловской области. Выяснилось, что содержание вредных веществ не превышает нормы, о чем сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

«Отобраны пробы атмосферного воздуха в г. Тюмени на содержание углерода оксида, взвешенных веществ, мелкодисперсных частиц, РМ2,5 и РМ10, серы диоксида, азота диоксида, формальдегида, сажи. Содержание вредных веществ не превышает предельно допустимые концентрации», — сообщают данные от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В информационном центре правительства региона рассказали, что причиной появления смога в городе стали пожары из Свердловской области. «С учетом юго-западного направления ветер приносит запах гари на территорию Тюмени из Тугулымского района Свердловской области», — сообщили там.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы пожаловались на запах гари, который мешает спать. Читательница агентства поделилась проблемами, возникшими от плохой погоды. При этом последствия пожаров в Свердловской области уже проявлялись в Тюмени тремя днями ранее.