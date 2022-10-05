Тюмень накрыло дымом от лесных пожаров в Свердловской области

05 октября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Дым от лесных пожаров в Свердловской области накрыл тюменские города Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России Причиной возникновения дымки над Тюменью могут быть лесные пожары в Тюменской области. Об этом сообщает официальный паблик департамента лесного комплекса региона в соцсети «ВКонтакте». «Дымка, которая периодически наблюдается над городом и в северных районах области, может быть вызвана природными пожарами, действующими в Свердловской области. Об этом говорят данные космического мониторинга. По данным ФБУ „Авиалесоохрана“ на 00:00 5 октября на землях лесного фонда Свердловской области действовало 10 пожаров на площади, пройденной огнем, 207 га», — указано в сообщении департамента лесного комплекса региона. Там добавили, что на территории Тюменской области действует два лесных пожара: в Вагайском и Уватском районах. Их ликвидацией занимается ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов». Ранее URA.RU писало о том, что Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно подразумевает, в том числе, совместную работу по ликвидации последствий природных пожаров.

Причиной возникновения дымки над Тюменью могут быть лесные пожары в Тюменской области. Об этом сообщает официальный паблик департамента лесного комплекса региона в соцсети «ВКонтакте». «Дымка, которая периодически наблюдается над городом и в северных районах области, может быть вызвана природными пожарами, действующими в Свердловской области. Об этом говорят данные космического мониторинга. По данным ФБУ „Авиалесоохрана“ на 00:00 5 октября на землях лесного фонда Свердловской области действовало 10 пожаров на площади, пройденной огнем, 207 га», — указано в сообщении департамента лесного комплекса региона. Там добавили, что на территории Тюменской области действует два лесных пожара: в Вагайском и Уватском районах. Их ликвидацией занимается ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов». Ранее URA.RU писало о том, что Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно подразумевает, в том числе, совместную работу по ликвидации последствий природных пожаров.