07 октября 2022
06 октября 2022

Тюменцы пожаловались на сильных запах гари

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Тюмень, смог, смог в городе, смог в тюмени
В центре Тюмени ощущается стойкий запах гари (архивное фото) Фото:

В центре Тюмени местные жители ощутили сильный запах гари. Об этом сообщила читательница URA.RU.

«Очередной раз проснулась от жуткого запаха гари. Невозможно нормально дышать, открываю окно — запах, закрываю — душно, при любом раскладе спать невозможно. Сын уже кашляет», — рассказала URA.RU тюменка.

По данным сайта сервиса Fires.ru, на территории Тюменской области зафиксировано два крупных пожара. Всего наблюдается 105 термоточек, шесть из них в Ишимском районе. Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В центре Тюмени местные жители ощутили сильный запах гари. Об этом сообщила читательница URA.RU. «Очередной раз проснулась от жуткого запаха гари. Невозможно нормально дышать, открываю окно — запах, закрываю — душно, при любом раскладе спать невозможно. Сын уже кашляет», — рассказала URA.RU тюменка. По данным сайта сервиса Fires.ru, на территории Тюменской области зафиксировано два крупных пожара. Всего наблюдается 105 термоточек, шесть из них в Ишимском районе. Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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