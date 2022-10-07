Тюменцы пожаловались на сильных запах гари

В центре Тюмени ощущается стойкий запах гари (архивное фото)
В центре Тюмени местные жители ощутили сильный запах гари. Об этом сообщила читательница URA.RU.
«Очередной раз проснулась от жуткого запаха гари. Невозможно нормально дышать, открываю окно — запах, закрываю — душно, при любом раскладе спать невозможно. Сын уже кашляет», — рассказала URA.RU тюменка.
По данным сайта сервиса Fires.ru, на территории Тюменской области зафиксировано два крупных пожара. Всего наблюдается 105 термоточек, шесть из них в Ишимском районе. Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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