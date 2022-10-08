08 октября 2022
07 октября 2022
06 октября 2022

Нижневартовск отправил первую партию гумпомощи мобилизованным. Фото

Нижневартовск отправил первую партию гуманитарной помощи мобилизованным
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Нижневартовск отправил гуманитарную помощь мобилизованным Фото:
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Мобилизация в России

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко сообщил об отправке первой партии гуманитарной помощи мобилизованным в Омск. Об этом мэр рассказал в своем личном telegram-канале.

«Две машины с первой партией гуманитарного груза для наших парней отправились в Омск. В коробках — предметы первой необходимости и бытового назначения», — говорится в сообщении.

Дмитрий Кощенко отметил, что список необходимых вещей формировался с учетом пожеланий мобилизованных. Мэр поблагодарил вартовчанам и общественные организации за помощь в организации сбора и отправки гуманитарной помощи.

Ранее URA.RU рассказало, что нефтеюганский район ХМАО отправил в Донбасс гуманитарную помощь. Сбор помощи для жителей Донбасса не останавливается и идет по всему округу.

Отправка первой партии гуманитарной помощи из Нижневартовска

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко сообщил об отправке первой партии гуманитарной помощи мобилизованным в Омск. Об этом мэр рассказал в своем личном telegram-канале. «Две машины с первой партией гуманитарного груза для наших парней отправились в Омск. В коробках — предметы первой необходимости и бытового назначения», — говорится в сообщении. Дмитрий Кощенко отметил, что список необходимых вещей формировался с учетом пожеланий мобилизованных. Мэр поблагодарил вартовчанам и общественные организации за помощь в организации сбора и отправки гуманитарной помощи. Ранее URA.RU рассказало, что нефтеюганский район ХМАО отправил в Донбасс гуманитарную помощь. Сбор помощи для жителей Донбасса не останавливается и идет по всему округу.
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