Нижневартовск отправил первую партию гумпомощи мобилизованным. Фото

Нижневартовск отправил первую партию гуманитарной помощи мобилизованным

09 октября 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Нижневартовск отправил гуманитарную помощь мобилизованным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко сообщил об отправке первой партии гуманитарной помощи мобилизованным в Омск. Об этом мэр рассказал в своем личном telegram-канале. «Две машины с первой партией гуманитарного груза для наших парней отправились в Омск. В коробках — предметы первой необходимости и бытового назначения», — говорится в сообщении. Дмитрий Кощенко отметил, что список необходимых вещей формировался с учетом пожеланий мобилизованных. Мэр поблагодарил вартовчанам и общественные организации за помощь в организации сбора и отправки гуманитарной помощи. Ранее URA.RU рассказало, что нефтеюганский район ХМАО отправил в Донбасс гуманитарную помощь. Сбор помощи для жителей Донбасса не останавливается и идет по всему округу. Отправка первой партии гуманитарной помощи из Нижневартовска telegram-канал Дмитрия Кощенко

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко сообщил об отправке первой партии гуманитарной помощи мобилизованным в Омск. Об этом мэр рассказал в своем личном telegram-канале. «Две машины с первой партией гуманитарного груза для наших парней отправились в Омск. В коробках — предметы первой необходимости и бытового назначения», — говорится в сообщении. Дмитрий Кощенко отметил, что список необходимых вещей формировался с учетом пожеланий мобилизованных. Мэр поблагодарил вартовчанам и общественные организации за помощь в организации сбора и отправки гуманитарной помощи. Ранее URA.RU рассказало, что нефтеюганский район ХМАО отправил в Донбасс гуманитарную помощь. Сбор помощи для жителей Донбасса не останавливается и идет по всему округу.