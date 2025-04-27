Работодатели предлагают сотрудникам кафе и фастфуда в Югре зарплату до 90 тысяч рублей. Вакансии размещены на сайте бесплатных объявлений.
«Rostic»s»: заместитель директора до 92 тысяч рублей. Кассир без опыта до 87 000. Кухонный работник до 87 000. Повар без опыта до 87 000. Работник ресторана от 49 000. Кассир без опыта до 87 000. Уборщик 48 000 — 79 000. Администратор 62 000 — 79 000.
Компания «Вкусно и точка предлагает соискателям на вакансию продавца, повара, грузчика и работника кухни до 58 000 рублей. Уборщикам в ночные смены — до 62 тысяч рублей. Сборщикам заказов работодатель готов платить 58 тысяч рублей.
«Бургер Кинг» предлагает работникам кухни зарплату до 78 тысяч рублей. 61 тысячу работникам кухни, 70 тысяч кассирам и до 73 тысячи поварам-кассирам
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