08 октября 2022
07 октября 2022

Чиновник снял на видео палаточный городок мобилизованных из ХМАО

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Сотрудник администрации Югорска Алексей Шибанов снял на видео палаточный городок мобилизованных югорчан Фото:
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Мобилизация в России

Начальник внутренней политики и общественных связей города Югорска (ХМАО) Алексей Шибанов снял на видео палаточный городок мобилизованных югорчан. Об этом сообщил глава города Югорска Алексей Харлов на своем официальном telegram-канале.

«Вот так происходит процесс раздачи нашей гуманитарной помощи. Мы находимся в полевом лагере. На отправку уходят ребята из Югоска и Советского. Живут неплохо, дружно. Основной объем посылок мы уже раздали, будем раздавать до конца, до победного. Ребята организованы, выглядят бодро, голодных, холодных мы не нашли. Искали усиленно. Поэтому думаем, что все у них будет хорошо», — рассказал Алексей Шибанов в своем видео. Так же он пожелал мобилизованным удачи в выполнении своего долга.

Ранее URA.RU сообщало, что Нижневартовск отправил первую партию гумпомощи мобилизованным. Мэр города поблагодарил вартовчанам и общественные организации за помощь в организации сбора и отправки груза.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Начальник внутренней политики и общественных связей города Югорска (ХМАО) Алексей Шибанов снял на видео палаточный городок мобилизованных югорчан. Об этом сообщил глава города Югорска Алексей Харлов на своем официальном telegram-канале. «Вот так происходит процесс раздачи нашей гуманитарной помощи. Мы находимся в полевом лагере. На отправку уходят ребята из Югоска и Советского. Живут неплохо, дружно. Основной объем посылок мы уже раздали, будем раздавать до конца, до победного. Ребята организованы, выглядят бодро, голодных, холодных мы не нашли. Искали усиленно. Поэтому думаем, что все у них будет хорошо», — рассказал Алексей Шибанов в своем видео. Так же он пожелал мобилизованным удачи в выполнении своего долга. Ранее URA.RU сообщало, что Нижневартовск отправил первую партию гумпомощи мобилизованным. Мэр города поблагодарил вартовчанам и общественные организации за помощь в организации сбора и отправки груза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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