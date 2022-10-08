Чиновник снял на видео палаточный городок мобилизованных из ХМАО

Сотрудник администрации Югорска Алексей Шибанов снял на видео палаточный городок мобилизованных югорчан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Начальник внутренней политики и общественных связей города Югорска (ХМАО) Алексей Шибанов снял на видео палаточный городок мобилизованных югорчан. Об этом сообщил глава города Югорска Алексей Харлов на своем официальном telegram-канале.

«Вот так происходит процесс раздачи нашей гуманитарной помощи. Мы находимся в полевом лагере. На отправку уходят ребята из Югоска и Советского. Живут неплохо, дружно. Основной объем посылок мы уже раздали, будем раздавать до конца, до победного. Ребята организованы, выглядят бодро, голодных, холодных мы не нашли. Искали усиленно. Поэтому думаем, что все у них будет хорошо», — рассказал Алексей Шибанов в своем видео. Так же он пожелал мобилизованным удачи в выполнении своего долга.

Ранее URA.RU сообщало, что Нижневартовск отправил первую партию гумпомощи мобилизованным. Мэр города поблагодарил вартовчанам и общественные организации за помощь в организации сбора и отправки груза.