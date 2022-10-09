Жители ХМАО задали властям свыше десяти тысяч вопросов о мобилизации

10 октября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Большинство волнует правильное оформление документов при мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители ХМАО совершили свыше десяти тысяч звонков на горячую линию по мобилизации. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании окружной комиссии по мобилизации. Ее трансляция велась в аккаунте главы региона в социальной сети «ВКонтакте».



«На сегодняшний день поступило 10444 звонка. В сутки работает 52 оператора. работа ведется в три смены, круглосуточно. Среднее ожидание на линии составляет три секунды», — сказала Комарова. Наибольшее число вопросов касалось необходимости заключение контрактов по частичной мобилизации, возможности обжалования мобилизации, оформление документов, мобилизации глав многодетных семей и бронирования сотрудников предприятий. Через сайт «Госуслуги» поступило 128 обращений от югорчан, на большинство вопросов ответы уже поступили. «Разработан и внедрен чат-бот в мессенджере telegram с типовыми вопросами и ответами о частичной мобилизации. На сегодняшний день в чат-боте зафиксировано более 22 с половиной тысяч запросов», — сказал первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов.



Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Жители ХМАО совершили свыше десяти тысяч звонков на горячую линию по мобилизации. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании окружной комиссии по мобилизации. Ее трансляция велась в аккаунте главы региона в социальной сети «ВКонтакте». «На сегодняшний день поступило 10444 звонка. В сутки работает 52 оператора. работа ведется в три смены, круглосуточно. Среднее ожидание на линии составляет три секунды», — сказала Комарова. Наибольшее число вопросов касалось необходимости заключение контрактов по частичной мобилизации, возможности обжалования мобилизации, оформление документов, мобилизации глав многодетных семей и бронирования сотрудников предприятий. Через сайт «Госуслуги» поступило 128 обращений от югорчан, на большинство вопросов ответы уже поступили. «Разработан и внедрен чат-бот в мессенджере telegram с типовыми вопросами и ответами о частичной мобилизации. На сегодняшний день в чат-боте зафиксировано более 22 с половиной тысяч запросов», — сказал первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.