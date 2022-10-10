Минтранс Челябинска объявил аукцион на ремонт трассы до курганского города

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило торги на ремонт трассы Муслюмово — автодорога Миасское — Шадринск. За дорожные работы в региональном ведомстве готовы выделить 311,9 млн рублей (максимальная цена контракта).
«В документации аукциона указано, что протяженность ремонтируемого участка составит 16,3 километра. В рамках исполнения своих обязательств подрядчик займется восстановлением земляного полотна, дорожной одежды, а также ремонтом искусственных сооружений. На последнем этапе компания приступит к обустройству дороги, в том числе и восстановлению дорожных знаков, установке сигнальных столбиков и барьерного ограждения», — сообщается в telegram-канале «Шадринск».
Работы проедут в несколько этапов. Первый начнется в мае следующего года и завершится до конца октября. За это время подрядчик должен будет реконструировать чуть менее 10 км автодороги. Следующий этап по плану стартует в апреле 2024-го и завершится в октябре этого же года.
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Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило торги на ремонт трассы Муслюмово — автодорога Миасское — Шадринск. За дорожные работы в региональном ведомстве готовы выделить 311,9 млн рублей (максимальная цена контракта). «В документации аукциона указано, что протяженность ремонтируемого участка составит 16,3 километра. В рамках исполнения своих обязательств подрядчик займется восстановлением земляного полотна, дорожной одежды, а также ремонтом искусственных сооружений. На последнем этапе компания приступит к обустройству дороги, в том числе и восстановлению дорожных знаков, установке сигнальных столбиков и барьерного ограждения», — сообщается в telegram-канале «Шадринск». Работы проедут в несколько этапов. Первый начнется в мае следующего года и завершится до конца октября. За это время подрядчик должен будет реконструировать чуть менее 10 км автодороги. Следующий этап по плану стартует в апреле 2024-го и завершится в октябре этого же года.