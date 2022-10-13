«Госуслуги» озвучили, что ждет россиян после ликвидации ПФР

«Госуслуги» озвучили, что ждет россиян после объединения ПФР и ФСС

13 октября 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

«Госуслуги» сообщили об изменении выплат пособий для родителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в Социальный фонд России отразится на оформлении и размере выплат. Об этом сообщает портал «Госуслуги» в telegram-канале «Госуслуги: для родителей». «С 2023 года Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России объединятся — и будет образован Социальный фонд России. Это отразится на порядке оформления и размере выплат, уплате страховых взносов, отчетности для работодателей», — сообщается в источнике. «Госуслуги» отмечают следующие изменения: семьи с детьми будут получать пособия от Социального фонда России. Также добавляют, что суммы некоторых выплат возрастут. Будет работать бесшовная система государственной поддержки, то есть универсальное пособие будет назначаться по единым правилам с периода беременности до момента, когда ребенку исполнится 17 лет. Работающие по гражданско-правовым договорам будут иметь возможность получать декретные больничные. Самозанятые родители смогут платить за себя добровольные взносы, а также получать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Все дети в семье могут быть указаны в одном заявлении. Материнский капитал до 3 лет будет назначаться одним ведомством. Будет возможность получать универсальное пособие за третьего и последующего ребенка по общим правилам. Ранее Совет Федерации одобрил слияние ПФР и ФСС. При этом эксперты в области экономики посчитали ликвидацию ПФР бессмысленной, отметив, что это может вызвать трудности, прежде всего, для людей, получающих пенсию.

Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в Социальный фонд России отразится на оформлении и размере выплат. Об этом сообщает портал «Госуслуги» в telegram-канале «Госуслуги: для родителей». «С 2023 года Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России объединятся — и будет образован Социальный фонд России. Это отразится на порядке оформления и размере выплат, уплате страховых взносов, отчетности для работодателей», — сообщается в источнике. «Госуслуги» отмечают следующие изменения: семьи с детьми будут получать пособия от Социального фонда России. Также добавляют, что суммы некоторых выплат возрастут. Будет работать бесшовная система государственной поддержки, то есть универсальное пособие будет назначаться по единым правилам с периода беременности до момента, когда ребенку исполнится 17 лет. Работающие по гражданско-правовым договорам будут иметь возможность получать декретные больничные. Самозанятые родители смогут платить за себя добровольные взносы, а также получать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Все дети в семье могут быть указаны в одном заявлении. Материнский капитал до 3 лет будет назначаться одним ведомством. Будет возможность получать универсальное пособие за третьего и последующего ребенка по общим правилам. Ранее Совет Федерации одобрил слияние ПФР и ФСС. При этом эксперты в области экономики посчитали ликвидацию ПФР бессмысленной, отметив, что это может вызвать трудности, прежде всего, для людей, получающих пенсию.