Совфед одобрил слияние ПФР и ФСС

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Коттеджный посёлок. Курган , пенсионный фонд курган, пенсионный фонд рф
Соответствующее решение было принято сенаторами на прошедшем заседании Фото:

Совет Федерации одобрил создание единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения Пенсионного и социального фондов РФ. Соответствующее решение было принято сенаторами на прошедшем заседании.

«Предусматривается создание с 1 января 2023 года объединенного Фонда пенсионного и социального страхования РФ на базе Пенсионного фонда РФ. С присоединением к нему Фонда социального страхования РФ», — сообщается на сайте Совфеда РФ. Закон подготовлен в целях реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ, утвержденной распоряжением правительства РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что Госдума приняла закон, объединяющий Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования в единый социальный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

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Совет Федерации одобрил создание единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения Пенсионного и социального фондов РФ. Соответствующее решение было принято сенаторами на прошедшем заседании. «Предусматривается создание с 1 января 2023 года объединенного Фонда пенсионного и социального страхования РФ на базе Пенсионного фонда РФ. С присоединением к нему Фонда социального страхования РФ», — сообщается на сайте Совфеда РФ. Закон подготовлен в целях реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ, утвержденной распоряжением правительства РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Госдума приняла закон, объединяющий Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования в единый социальный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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