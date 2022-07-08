Совфед одобрил слияние ПФР и ФСС

Соответствующее решение было принято сенаторами на прошедшем заседании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Совет Федерации одобрил создание единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения Пенсионного и социального фондов РФ. Соответствующее решение было принято сенаторами на прошедшем заседании.

«Предусматривается создание с 1 января 2023 года объединенного Фонда пенсионного и социального страхования РФ на базе Пенсионного фонда РФ. С присоединением к нему Фонда социального страхования РФ», — сообщается на сайте Совфеда РФ. Закон подготовлен в целях реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ, утвержденной распоряжением правительства РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что Госдума приняла закон, объединяющий Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования в единый социальный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.