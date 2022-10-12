Батальон челябинского «Ангела» получит помощь от земляков командира

Военнослужащие получат тепловизоры и портативные зарядные устройства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Третий мотострелковый штурмовой батальон «Апостол» в ДНР, которым командует челябинский предприниматель Юрий «Ангел» Гагарин, получит помощь от земляков командира. Региональный исполком Народного фронта (ОНФ) подготовил для бойцов тепловизоры и портативные зарядные устройства.

«Тепловизор — необходимый предмет для обнаружения и распознавания целей. А портативные зарядные устройства помогут оставаться на связи с близкими и с нами. От командира „Апостола“ мы получаем актуальную информацию о том, что сегодня необходимо нашим бойцам из снабжения, оперативно собираем помощь и направляем в Донбасс», — сообщили URA.RU в региональном исполкоме ОНФ.

Руководитель регисполкома Денис Рыжий отметил, что новая партия гуманитарного груза превзошла по объемам все предыдущие. По его словам, отправленное оборудование очень нужно бойцам на фронте.

«Ангел» каждый раз благодарит земляков за гуманитарную помощь Донбассу. Недавно Гагарина повысили в звании. Он стал гвардии полковником. В зоне СВО он находится с середины марта. За заслуги перед народом Донбасса ему присвоили звание почетного гражданина Новоазовска Донецкой народной республики.