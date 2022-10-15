Путин вывел из-под ограничений банки союзников

15 октября 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал новый указ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин вывел из-под экономических санкций некоторые банки, принадлежащие странам-партнерам РФ. Об этом сообщается в указе президента. «Установить, что запреты, предусмотренные указом „О применении специальных и экономических мер в связи с недружественными действиями США и их союзников“, не распространяются на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский фонд развития», — сообщается в указе на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступил в силу со дня опубликования. Новый банк развития основан БРИКС, куда входят Бразилия, Индия, Россия, КНР и ЮАР. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций основан Китаем, в числе акционеров есть Индия и Россия. Международный инвестиционный банк находится в Венгрии. Ранее Путин подписал указ о специальных экономических мерах против недружественных стран в августе. Им запретили владеть акциями стратегических предприятий РФ. Это произошло после того, как страны Запада ввели санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине.

Президент России Владимир Путин вывел из-под экономических санкций некоторые банки, принадлежащие странам-партнерам РФ. Об этом сообщается в указе президента. «Установить, что запреты, предусмотренные указом „О применении специальных и экономических мер в связи с недружественными действиями США и их союзников“, не распространяются на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский фонд развития», — сообщается в указе на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступил в силу со дня опубликования. Новый банк развития основан БРИКС, куда входят Бразилия, Индия, Россия, КНР и ЮАР. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций основан Китаем, в числе акционеров есть Индия и Россия. Международный инвестиционный банк находится в Венгрии. Ранее Путин подписал указ о специальных экономических мерах против недружественных стран в августе. Им запретили владеть акциями стратегических предприятий РФ. Это произошло после того, как страны Запада ввели санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине.