Сельский чиновник из Челябинской области в 60 лет ушел на фронт

17 октября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Юрий Панасенко уже собрал вещи и ждет отправки Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Главный специалист по мобилизационной работе администрации Варненского района (Челябинская область) Юрий Панасенко в 60 лет подал заявление в военкомат и ушел добровольцем в армию. Чиновник объяснил свой поступок желанием заместить на передовой кого-то из более молодых земляков, имеющих семью и детей. «Среди моих знакомых многие хотели бы стать добровольцами, но им не позволяет или здоровье, или семейное положение. А еще я решил отправиться на Украину, чтобы оказаться на передовой вместо кого-нибудь из молодых парней, у кого дома жена или маленькие дети, и если даже он холост, то у него вся жизнь впереди», — объяснил свой поступок изданию «Советское село». По его словам, знакомые и родные отнеслись к его решению по-разному. Тем не менее, отец двух дочерей и дед двоих внуков уверен, что в итоге его поймут. Сейчас Панасенко, по военной специальности командир мотострелкового взвода на БМП, уже собрал вещи и ждет вызова. «Мы, может быть, и не хотели бы его отпускать, но уважаем его выбор. Это достойный и мужественный поступок, можно гордиться тем, что такие люди живут и работают в Варне. Со своей стороны готовы оказать любую помощь и поддержку. Рабочее место на время мобилизации будет за Юрием Григорьевичем сохранено, и мы надеемся, что он как можно быстрее вернется живым и здоровым домой», — прокомментировал решение подчиненного глава Варненского района Константин Моисеев. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о призыве в рамках частичной мобилизации депутатов местного уровня из восьми муниципалитетов. Несколько из них, по словам главы региона, отправились служить добровольно. После недельной переподготовки уехал к линии боевого соприкосновения челябинский депутат Госдумы, единоросс Олег Голиков. Заявление с просьбой призвать его по мобилизации он написал в сентябре.

Главный специалист по мобилизационной работе администрации Варненского района (Челябинская область) Юрий Панасенко в 60 лет подал заявление в военкомат и ушел добровольцем в армию. Чиновник объяснил свой поступок желанием заместить на передовой кого-то из более молодых земляков, имеющих семью и детей. «Среди моих знакомых многие хотели бы стать добровольцами, но им не позволяет или здоровье, или семейное положение. А еще я решил отправиться на Украину, чтобы оказаться на передовой вместо кого-нибудь из молодых парней, у кого дома жена или маленькие дети, и если даже он холост, то у него вся жизнь впереди», — объяснил свой поступок изданию «Советское село». По его словам, знакомые и родные отнеслись к его решению по-разному. Тем не менее, отец двух дочерей и дед двоих внуков уверен, что в итоге его поймут. Сейчас Панасенко, по военной специальности командир мотострелкового взвода на БМП, уже собрал вещи и ждет вызова. «Мы, может быть, и не хотели бы его отпускать, но уважаем его выбор. Это достойный и мужественный поступок, можно гордиться тем, что такие люди живут и работают в Варне. Со своей стороны готовы оказать любую помощь и поддержку. Рабочее место на время мобилизации будет за Юрием Григорьевичем сохранено, и мы надеемся, что он как можно быстрее вернется живым и здоровым домой», — прокомментировал решение подчиненного глава Варненского района Константин Моисеев. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о призыве в рамках частичной мобилизации депутатов местного уровня из восьми муниципалитетов. Несколько из них, по словам главы региона, отправились служить добровольно. После недельной переподготовки уехал к линии боевого соприкосновения челябинский депутат Госдумы, единоросс Олег Голиков. Заявление с просьбой призвать его по мобилизации он написал в сентябре.