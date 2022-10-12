Мобилизованный челябинский депутат вышел на связь из Белгородской области

Депутат проходит боевое слаживание в Белгородской области Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Совета депутатов Бишкильского сельского поселения Чебаркульского района Челябинской области Иван Мартынов, призванный в рамках частичной мобилизации, вышел на связь из Белгородской области, где проходит боевое слаживание. Депутат созвонился с главой района Владимиром Пупыревым.

«Вчера с ним созванивались. Говорит, что все нормально. Полностью экипировали. Проблем со снабжением нет. Никаких острых проблем не высказал», — сообщил URA.RU Пупырев.

По словам главы района, Мартынов спокойно отреагировал на повестку. В течение суток собрался, и явился в военкомат, изъявил готовность служить родине. В свое время, по словам Пупырева, депутат поселения проходил военную службу в Брянской области, по военно-учетной специальности он механик.

Сейчас в Белгородской области из мобилизованных уже сформировали подразделения. Подробностей обучения Мартынов не рассказал. Дома у депутата остались жена и трое детей. Все ждут возвращения главы семейства.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о призыве в рамках частичной мобилизации депутатов местного уровня из восьми муниципалитетов. Несколько из них, по словам главы региона, отправились служить добровольно.