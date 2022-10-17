Пермский Театр-Театр анонсировал премьеры спектаклей

Пермский Театр-Театр даст в ноябре премьеры и спектакли коллег из Питера

18 октября 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Зал Театра-Театра ждет зрителя Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский драматический Театр-Театр раскрыл афишу ноября. В следующем месяце на его сцене зрителей ждут премьеры, концерт музыкальной группы «SpLit» (16+), а также три спектакля артистов из Санкт-Петербурга. «С 4 по 6 ноября принимаем на нашей сцене театр „Vertumn“ из Санкт-Петербурга. Три этих вечера будут наполнены поэзией и музыкой. Приглашаем погрузиться в творчество Иосифа Бродского, Николая Гумилева, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Камерные спектакли театра „Vertumn“ — прекрасный способ почувствовать питерскую атмосферу, не покидая Перми», — рассказывают в афише ТТ. Что касается премьер, то это будут показы драмы «Катерина Измайлова» (16+) на главной сцене и спектакля Александра Пронькина «Урожай» (18+) на «Сцене-Молот». Также на «Сцене-Молот» состоится премьерная серия показов камерного мюзикла «Живая история о смерти» (12+). Афиша основной сцены ТТ Группа ТТ в ВК Афиша «Сцены-Молот» Группа ТТ в ВК

Пермский драматический Театр-Театр раскрыл афишу ноября. В следующем месяце на его сцене зрителей ждут премьеры, концерт музыкальной группы «SpLit» (16+), а также три спектакля артистов из Санкт-Петербурга. «С 4 по 6 ноября принимаем на нашей сцене театр „Vertumn“ из Санкт-Петербурга. Три этих вечера будут наполнены поэзией и музыкой. Приглашаем погрузиться в творчество Иосифа Бродского, Николая Гумилева, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Камерные спектакли театра „Vertumn“ — прекрасный способ почувствовать питерскую атмосферу, не покидая Перми», — рассказывают в афише ТТ. Что касается премьер, то это будут показы драмы «Катерина Измайлова» (16+) на главной сцене и спектакля Александра Пронькина «Урожай» (18+) на «Сцене-Молот». Также на «Сцене-Молот» состоится премьерная серия показов камерного мюзикла «Живая история о смерти» (12+).