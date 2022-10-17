17 октября 2022

Пермский Театр-Театр анонсировал премьеры спектаклей

Пермский Театр-Театр даст в ноябре премьеры и спектакли коллег из Питера
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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , зрительный зал, сцена, театр
Зал Театра-Театра ждет зрителя Фото:

Пермский драматический Театр-Театр раскрыл афишу ноября. В следующем месяце на его сцене зрителей ждут премьеры, концерт музыкальной группы «SpLit» (16+), а также три спектакля артистов из Санкт-Петербурга.

«С 4 по 6 ноября принимаем на нашей сцене театр „Vertumn“ из Санкт-Петербурга. Три этих вечера будут наполнены поэзией и музыкой. Приглашаем погрузиться в творчество Иосифа Бродского, Николая Гумилева, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Камерные спектакли театра „Vertumn“ — прекрасный способ почувствовать питерскую атмосферу, не покидая Перми», — рассказывают в афише ТТ.

Что касается премьер, то это будут показы драмы «Катерина Измайлова» (16+) на главной сцене и спектакля Александра Пронькина «Урожай» (18+) на «Сцене-Молот». Также на «Сцене-Молот» состоится премьерная серия показов камерного мюзикла «Живая история о смерти» (12+).

Афиша основной сцены ТТ
Афиша «Сцены-Молот»

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Пермский драматический Театр-Театр раскрыл афишу ноября. В следующем месяце на его сцене зрителей ждут премьеры, концерт музыкальной группы «SpLit» (16+), а также три спектакля артистов из Санкт-Петербурга. «С 4 по 6 ноября принимаем на нашей сцене театр „Vertumn“ из Санкт-Петербурга. Три этих вечера будут наполнены поэзией и музыкой. Приглашаем погрузиться в творчество Иосифа Бродского, Николая Гумилева, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Камерные спектакли театра „Vertumn“ — прекрасный способ почувствовать питерскую атмосферу, не покидая Перми», — рассказывают в афише ТТ. Что касается премьер, то это будут показы драмы «Катерина Измайлова» (16+) на главной сцене и спектакля Александра Пронькина «Урожай» (18+) на «Сцене-Молот». Также на «Сцене-Молот» состоится премьерная серия показов камерного мюзикла «Живая история о смерти» (12+).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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