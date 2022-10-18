Экс-сотрудница IKEA в Екатеринбурге рассказала о шоке работников при увольнении

В Екатеринбурге при увольнении из шведской компании IKEA остались недовольные количеством выплаченных окладов Фото: Размик Закарян © URA.RU

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Увольнение из IKEA стало болезненным этапом для сотрудников магазина мебели в Екатеринбурге. Некоторые работники отказывались подписать бумаги, расторгающие сотрудничество. Этим поделилась с URA.RU Алиса бывшая сотрудница IKEA.

«Я лично знаю сотрудницу, которая наотрез отказывалась подписывать соглашение на увольнение с предложенными ей окладами, потому что много лет работала на полную ставку, а незадолго до приостановки продаж перевелась на частичную занятость. Ей посчитали расчет по сумме текущего контракта, в два раза меньше», — сообщила Алиса.

Одним из преимуществ работы в шведской компании была возможность варьировать свою занятость в зависимости от жизненных обстоятельств. Но это преимущество для кого-то обернулось меньшим выходным пособием.

По ее словам, увольнение стало ударом для большинства сотрудников. «Когда объявили о решении закрыть магазин и расстаться с большей частью сотрудников, все были страшно подавлены, ведь все эти месяцы в закрытом для покупателей магазине, мы готовились к открытию, обучались и проходили массу тренингов», — подытожила бывшая сотрудница IKEA.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургские сотрудницы шведской мебельной сети IKEA, находившиеся в декретном отпуске, получили по десять месячных окладов после своего увольнения. В основном количество окладов зависело от стажа работы сотрудника.