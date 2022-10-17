Екатеринбурженки в декрете получили по 10 месячных окладов от IKEA

Екатеринбургские сотрудницы IKEA в декрете получили солидные выплаты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбургские сотрудницы шведской мебельной компании IKEA, находившиеся в декретном отпуске, получили по десять месячных окладов после своего увольнения. Об этом сообщила URA.RU бывший сотрудник компании Алиса.

«По десять окладов получили женщины, находившиеся в декретном отпуске, а также сотрудники, проработавшие десять лет в IKEA. Как правило, работники получали оклады в зависимости от стажа работы», — поделилась Алиса.

Девушка пояснила, что количество окладов, выплаченных работникам при закрытии IKEA, зависело именно от стажа. Так, восемь окладов получили те, кто протрудился в компании восемь лет, девять окладов — те, кто проработал девять лет соответственно. Размер выплаты озвучивался при личной беседе сотрудника с менеджером и руководителем HR. С теми, кто не согласился с условиями увольнения, директор магазина общался лично.

Ранее URA.RU сообщало, что после закрытия магазинов шведской мебельной сети IKEA в Екатеринбурге ее сотрудникам было выплачено по восемь месячных окладов. Солидные выплаты были начислены для того, чтобы у бывших сотрудников была возможность спокойно найти новую работу.