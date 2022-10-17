17 октября 2022

Екатеринбурженки в декрете получили по 10 месячных окладов от IKEA

© Служба новостей «URA.RU»
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Лимитированная коллекция текстиля Återställa (Отерстэлла) в IKEA, сшитая жителями деревни Малый Турыш. Екатеринбург, ikea, санжапова гузель
Екатеринбургские сотрудницы IKEA в декрете получили солидные выплаты Фото:

Екатеринбургские сотрудницы шведской мебельной компании IKEA, находившиеся в декретном отпуске, получили по десять месячных окладов после своего увольнения. Об этом сообщила URA.RU бывший сотрудник компании Алиса.

«По десять окладов получили женщины, находившиеся в декретном отпуске, а также сотрудники, проработавшие десять лет в IKEA. Как правило, работники получали оклады в зависимости от стажа работы», — поделилась Алиса.

Девушка пояснила, что количество окладов, выплаченных работникам при закрытии IKEA, зависело именно от стажа. Так, восемь окладов получили те, кто протрудился в компании восемь лет, девять окладов — те, кто проработал девять лет соответственно. Размер выплаты озвучивался при личной беседе сотрудника с менеджером и руководителем HR. С теми, кто не согласился с условиями увольнения, директор магазина общался лично.

Ранее URA.RU сообщало, что после закрытия магазинов шведской мебельной сети IKEA в Екатеринбурге ее сотрудникам было выплачено по восемь месячных окладов. Солидные выплаты были начислены для того, чтобы у бывших сотрудников была возможность спокойно найти новую работу.

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Екатеринбургские сотрудницы шведской мебельной компании IKEA, находившиеся в декретном отпуске, получили по десять месячных окладов после своего увольнения. Об этом сообщила URA.RU бывший сотрудник компании Алиса. «По десять окладов получили женщины, находившиеся в декретном отпуске, а также сотрудники, проработавшие десять лет в IKEA. Как правило, работники получали оклады в зависимости от стажа работы», — поделилась Алиса. Девушка пояснила, что количество окладов, выплаченных работникам при закрытии IKEA, зависело именно от стажа. Так, восемь окладов получили те, кто протрудился в компании восемь лет, девять окладов — те, кто проработал девять лет соответственно. Размер выплаты озвучивался при личной беседе сотрудника с менеджером и руководителем HR. С теми, кто не согласился с условиями увольнения, директор магазина общался лично. Ранее URA.RU сообщало, что после закрытия магазинов шведской мебельной сети IKEA в Екатеринбурге ее сотрудникам было выплачено по восемь месячных окладов. Солидные выплаты были начислены для того, чтобы у бывших сотрудников была возможность спокойно найти новую работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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