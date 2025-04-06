Дрон ВСУ атаковал машину в Граково Харьковской области, ранения получили двое взрослых и четверо детей, двухлетней девочке пришлось ампутировать руку. О теракте, произошедшем 5 января, рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
«В населенном пункте Граково Харьковской области украинский ударный FPV-дрон типа „камикадзе“ атаковал движущийся легковой гражданский автомобиль. В результате атаки БПЛА пострадали шесть гражданских лиц, среди которых четверо детей», — передает РИА Новости комментарий Колесник-Лавинской.
Особо тяжелые травы получили 3-летняя девочка и 13-летний подросток. Самой маленькой, двухлетней девочке ампутировали руку. По факту теракта возбуждено уголовное дело.
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