Двухлетняя девочка лишилась руки из-за атаки дрона ВСУ

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В результате удара БПЛА пострадали четверо детей
В результате удара БПЛА пострадали четверо детей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дрон ВСУ атаковал машину в Граково Харьковской области, ранения получили двое взрослых и четверо детей, двухлетней девочке пришлось ампутировать руку. О теракте, произошедшем 5 января, рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

«В населенном пункте Граково Харьковской области украинский ударный FPV-дрон типа „камикадзе“ атаковал движущийся легковой гражданский автомобиль. В результате атаки БПЛА пострадали шесть гражданских лиц, среди которых четверо детей», — передает РИА Новости комментарий Колесник-Лавинской. 

Особо тяжелые травы получили 3-летняя девочка и 13-летний подросток. Самой маленькой, двухлетней девочке ампутировали руку. По факту теракта возбуждено уголовное дело. 

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Дрон ВСУ атаковал машину в Граково Харьковской области, ранения получили двое взрослых и четверо детей, двухлетней девочке пришлось ампутировать руку. О теракте, произошедшем 5 января, рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. «В населенном пункте Граково Харьковской области украинский ударный FPV-дрон типа „камикадзе“ атаковал движущийся легковой гражданский автомобиль. В результате атаки БПЛА пострадали шесть гражданских лиц, среди которых четверо детей», — передает РИА Новости комментарий Колесник-Лавинской.  Особо тяжелые травы получили 3-летняя девочка и 13-летний подросток. Самой маленькой, двухлетней девочке ампутировали руку. По факту теракта возбуждено уголовное дело. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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