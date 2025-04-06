В России 200-рублевую банкноту продают за миллионы рублей

На торговых площадках России появились предложения о продаже 200-рублевой купюры за миллионы рублей, причиной чего является уникальное изображение на банкноте, сообщил эксперт в области нумизматики Александр Якушечкин. Отличительной особенностью этой купюры является наличие шестой колонны античного храма на аверсе, что делает ее редким экземпляром.
«Предложения о продаже купюр номиналом в 200 рублей за тысячи и даже миллионы рублей на торговых площадках связаны не только с уникальными номерами банкноты, но и с изменением рисунка купюры, в частности появления шестой колонны античного храма», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова Якушечкина.
Банкнота номиналом 200 рублей, выпущенная Центробанком России в 2017 году и содержащая изображения Крымских достопримечательностей, была выставлена на продажу на онлайн-платформе за два миллиона рублей. Особенность купюры, согласно описанию продавца, заключается не в уникальности серийного номера, а в наличии шести колонн на изображении аверса с правой стороны, что делает ее редким экземпляром.
Эксперт подчеркнул, что особенность «шестой колонны», обусловлена определенным сдвигом в процессе печати банкнот. Он также указал, что при тщательном сравнении различных купюр можно обнаружить множество подобных отличий, особенно вдоль краев банкнот. Однако, по его словам, такие смещения обычно не столь выражены и не формируют «дополнительную» колонну. Также Якушечкин заявил, что существуют редкие виды обычных российских банкнот, но их ценность часто является завышенной.
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