Волонтеры из Нижневартовска закупили рации для военных на передовой

19 октября 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Поисковики передали военным, которые скоро отправятся на фронт, свои рации и закупили еще партию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры поискового центра «Азимут» закупают рации для военнослужащих, которые в ближайшее время отправятся в зону СВО. Руководитель «Азимута» Елена Толстенева рассказала журналисту URA.RU, что вартовчане сами обратились к ним с просьбой приобрести средства связи. «Мы отправили первую партию из тех раций, что закупили ранее для поиска пропавших, еще до того, как появилась информация о „рюкзаках мобилизованных“. Военные, которых вот-вот отправят на передовую, попросили средства связи и сказали, какие именно нужны», — пояснила Толстенева в переписке с корреспондентом агентства. Волонтеры объявили сбор средств, чтобы «Азимут» мог и дальше помогать мобилизованным. Еще десяток раций уже закуплен. «Парни сказали „надо“, вот мы и решили их поддержать. Конечно, двадцать штук — это капля в море, но надеемся, что поможем хоть кому-нибудь в таком непростом деле», — отметила Толстенева. Ранее URA.RU писало о сроках получения мобилизованными ХМАО экипировки, закупленной на средства округа. По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, раздача «рюкзаков мобилизованных» намечена на 19 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.

В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры поискового центра «Азимут» закупают рации для военнослужащих, которые в ближайшее время отправятся в зону СВО. Руководитель «Азимута» Елена Толстенева рассказала журналисту URA.RU, что вартовчане сами обратились к ним с просьбой приобрести средства связи. «Мы отправили первую партию из тех раций, что закупили ранее для поиска пропавших, еще до того, как появилась информация о „рюкзаках мобилизованных“. Военные, которых вот-вот отправят на передовую, попросили средства связи и сказали, какие именно нужны», — пояснила Толстенева в переписке с корреспондентом агентства. Волонтеры объявили сбор средств, чтобы «Азимут» мог и дальше помогать мобилизованным. Еще десяток раций уже закуплен. «Парни сказали „надо“, вот мы и решили их поддержать. Конечно, двадцать штук — это капля в море, но надеемся, что поможем хоть кому-нибудь в таком непростом деле», — отметила Толстенева. Ранее URA.RU писало о сроках получения мобилизованными ХМАО экипировки, закупленной на средства округа. По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, раздача «рюкзаков мобилизованных» намечена на 19 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.