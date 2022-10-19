Мобилизованный рассекретил всю комплектацию рюкзака для солдат от властей ХМАО

Рюкзаки для мобилизованных, которые были подготовлены властями ХМАО, укомплектовали шлемами и бронежилетами. Эти позиции были засекречены окружным правительством во время официальной презентации наборов для военнослужащих. О том, что находится в рюкзаке, URA.RU рассказал один из югорских мобилизованных на условиях анонимности.
«Помимо термобелья, аптечки, рации, телефон и других вещей, которые были перечислены, в рюкзак также кладут шлем и бронежилет. Про две эти позиции предварительной информации не было. Но хорошо, что они есть. Причем они идут с сертификатом соответствия, что вселяет уверенность», — рассказал мобилизованный.
В департаменте общественных и внешних связей ХМАО не подтвердили и не опровергли данную информацию. «Все позиции, которые открыты для публикации, обозначены в официальных материалах и релизах», — заключили в окружном департаменте.
Ранее URA.RU писало о том, что еще входит в комплект для мобилизованных. По словам властей, рюкзаки с амуницией мобилизованные из ХМАО получат в срок до 20 октября.
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