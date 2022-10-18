18 октября 2022

Власти ХМАО доукомплектуют рюкзаки мобилизованных после жалоб бойцов

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, военные сборы, снаряжение, спальный мешок, мобилизация, мобилизованные, пункт сбора
Бойцы из ХМАО пожаловались на неукомплектованный рюкзак Фото:
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Мобилизация в России

Бойцы из ХМАО пожаловались в социальных сетях на неполные комплекты в так называемых рюкзаках для мобилизованных. Власти региона планируют вручить недостающие предметы в ближайшее время, рассказал корреспонденту URA.RU глава департамента экономического развития округа Роман Генкель.

«Действительно, в тех рюкзаках, которые мы отправляли ранее, не было нескольких предметов — наколенников и налокотников, например. 19 и 20 октября мобилизованные получат полностью укомплектованные рюкзаки, а следом мы вручим недостающие предметы тем, кто недополучил их ранее», — отметил глава департамента экономического развития ХМАО. По словам Романа Генкеля, неполные комплекты «рюкзаков мобилизованного» отправили, чтобы бойцы могли использовать то, что уже есть в нем.

Ранее URA.RU рассказывало, что по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был составлен набор вещей для мобилизованных, в него вошли 28 предметов. В частности, в рюкзак от округа входит дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон, налобный фонарь, защита для локтей и коленей, тактические очки и набор батареек.

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Бойцы из ХМАО пожаловались в социальных сетях на неполные комплекты в так называемых рюкзаках для мобилизованных. Власти региона планируют вручить недостающие предметы в ближайшее время, рассказал корреспонденту URA.RU глава департамента экономического развития округа Роман Генкель. «Действительно, в тех рюкзаках, которые мы отправляли ранее, не было нескольких предметов — наколенников и налокотников, например. 19 и 20 октября мобилизованные получат полностью укомплектованные рюкзаки, а следом мы вручим недостающие предметы тем, кто недополучил их ранее», — отметил глава департамента экономического развития ХМАО. По словам Романа Генкеля, неполные комплекты «рюкзаков мобилизованного» отправили, чтобы бойцы могли использовать то, что уже есть в нем. Ранее URA.RU рассказывало, что по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был составлен набор вещей для мобилизованных, в него вошли 28 предметов. В частности, в рюкзак от округа входит дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон, налобный фонарь, защита для локтей и коленей, тактические очки и набор батареек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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