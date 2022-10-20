Кадыров накормил пленных украинцев, которых привезли в Грозный его сыновья

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Жижиг-галнаш должен показать пленным пример жизни нормального общества, считает Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинских военнопленных, доставленных в город Грозный Чеченской Республики, накормили чеченским национальным блюдом. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы накормили пленных чеченскими национальными блюдами. От нашего жижиг-галнаш они быстро поймут, каково это жить в нормальном обществе», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что украинские военнослужащие, попавшие в плен, вели бой вслепую и без командиров. При этом украинские мобилизованные испытывают дефицит в провизии и полноценном вооружении.

Ранее стало известно, что пленных ВСУ в Грозный привезли сыновья Кадырова. Ахмат, Эли и Адам Кадыровы внесли весомый вклад в операции по уничтожению вражеского укрепрайона.

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Украинских военнопленных, доставленных в город Грозный Чеченской Республики, накормили чеченским национальным блюдом. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы накормили пленных чеченскими национальными блюдами. От нашего жижиг-галнаш они быстро поймут, каково это жить в нормальном обществе», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что украинские военнослужащие, попавшие в плен, вели бой вслепую и без командиров. При этом украинские мобилизованные испытывают дефицит в провизии и полноценном вооружении. Ранее стало известно, что пленных ВСУ в Грозный привезли сыновья Кадырова. Ахмат, Эли и Адам Кадыровы внесли весомый вклад в операции по уничтожению вражеского укрепрайона.
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