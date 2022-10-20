Кадыров накормил пленных украинцев, которых привезли в Грозный его сыновья 20 октября 2022 в 22:33 Размер текста - 17 + Жижиг-галнаш должен показать пленным пример жизни нормального общества, считает Кадыров Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинских военнопленных, доставленных в город Грозный Чеченской Республики, накормили чеченским национальным блюдом. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы накормили пленных чеченскими национальными блюдами. От нашего жижиг-галнаш они быстро поймут, каково это жить в нормальном обществе», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что украинские военнослужащие, попавшие в плен, вели бой вслепую и без командиров. При этом украинские мобилизованные испытывают дефицит в провизии и полноценном вооружении. Ранее стало известно, что пленных ВСУ в Грозный привезли сыновья Кадырова. Ахмат, Эли и Адам Кадыровы внесли весомый вклад в операции по уничтожению вражеского укрепрайона. Украинских военнопленных, доставленных в город Грозный Чеченской Республики, накормили чеченским национальным блюдом. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы накормили пленных чеченскими национальными блюдами. От нашего жижиг-галнаш они быстро поймут, каково это жить в нормальном обществе», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что украинские военнослужащие, попавшие в плен, вели бой вслепую и без командиров. При этом украинские мобилизованные испытывают дефицит в провизии и полноценном вооружении. Ранее стало известно, что пленных ВСУ в Грозный привезли сыновья Кадырова. Ахмат, Эли и Адам Кадыровы внесли весомый вклад в операции по уничтожению вражеского укрепрайона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям