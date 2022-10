В пермском театре устроят рейв-вечеринку

Рейв-концерт состоится в Пермском академическом Театре-Театре

21 октября 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

1 ноября зрителям ТТ положено танцевать Фото: Елизавета Чернышова © URA.RU На «Сцене-Молот» пермского академического Театра-Театра даст концерт рейв-группа «SpLit» (16+). Место для выступления выбрано не случайно, так как все участники коллектива — артисты театра. «Артисты ТТ Марат Мударисов, Даниил Ахматов, Антон Девятов, а также автор и исполнитель Валерий Усов объединились в процессе выпуска спектакля „Раскольников“, во втором акте которого Марат предстал перед зрителями как солист группы в окружении музыкантов. Творческая и музыкальная энергия, объединившая ребят, совсем скоро заполнит собой „Сцену-Молот“», — говорится в анонсе концерта на странице ТТ в соцсети «ВКонтакте». Рейв-вечеринка состоится 1 ноября. В программе — каверы на песни групп Muse, Nirvana, Blur, The Beatles, HIM, Thirty Seconds to Mars, A-ha, Queen. «Сидячих мест не предусмотрено — танцевать строго разрешается», — подчеркивают в театре.

