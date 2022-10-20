Пермяки отправили мобилизованным запас спальников и берцев

Мобилизованные пермяки получили берцы, перчатки, термобелье и другие вещи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае собрали и отправили мобилизованным партию груза с предметами первой необходимости. В комплект для служащих входят спальные мешки, берцы, фонари, шапки и многое другое, сообщается в telegram-канале краевого отделения «Единой России».

«Сегодня была отгружена вторая крупная партия вещей, в том числе 240 зимних спальных мешков, а также запас берцев, фонарей, шапок. Фура отправится в учебные центры, в которых находятся резервисты из Пермского края», — говорится в telegram-канале.

Также служащим отправлены более 5 тысяч пар носков, 670 перчаток, 500 балаклав, 300 пенных ковриков и наколенников, 240 комплектов термобелья, кнопочные телефоны, шарфы, медикаменты и другое. Всего пермяки собрали более 6 тонн необходимых вещей.

Ранее груз с комбинезонами, сапогами, носилками и другим отправили военнослужащим рабочие пермского предприятия «ОДК-СТАР». Груз отправили пермякам-резервистам, проходящим обучение в Елани.