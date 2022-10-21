21 октября 2022

В Германии рассказали об «экономической поножовщине» внутри Евросоюза

Junge Welt: Германия и Франция устроили «экономическую поножовщину» внутри ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
ФРГ и Франция усилили конкуренцию между собой в рамках Евросоюза Фото:

Споры между Германией и Францией внутри Европейского союза (ЕС) стали доходить до уровня «экономической поножовщины». Об этом заявил обозреватель Йорг Кронауэр в статье для немецкого издания Junge Welt.

«Самое зримое выражение так называемой дружбы — это постоянные политические кулачные бои и экономическая поножовщина», — написал Кронауэр. По его словам, Евросоюз для обеих стран лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей. «В качестве усиливающего фактора необходим ЕС», — считает автор.

Ранее Bloomberg сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц рассорились из-за вопросов, касающихся ключевых направлений политики. До этого Politico заявила о крупных разногласиях в Евросоюзе из-за попытки ФРГ спасти свою экономику.

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Споры между Германией и Францией внутри Европейского союза (ЕС) стали доходить до уровня «экономической поножовщины». Об этом заявил обозреватель Йорг Кронауэр в статье для немецкого издания Junge Welt. «Самое зримое выражение так называемой дружбы — это постоянные политические кулачные бои и экономическая поножовщина», — написал Кронауэр. По его словам, Евросоюз для обеих стран лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей. «В качестве усиливающего фактора необходим ЕС», — считает автор. Ранее Bloomberg сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц рассорились из-за вопросов, касающихся ключевых направлений политики. До этого Politico заявила о крупных разногласиях в Евросоюзе из-за попытки ФРГ спасти свою экономику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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