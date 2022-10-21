В Германии рассказали об «экономической поножовщине» внутри Евросоюза

Junge Welt: Германия и Франция устроили «экономическую поножовщину» внутри ЕС

21 октября 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

ФРГ и Франция усилили конкуренцию между собой в рамках Евросоюза Фото: Владимир Андреев © URA.RU Споры между Германией и Францией внутри Европейского союза (ЕС) стали доходить до уровня «экономической поножовщины». Об этом заявил обозреватель Йорг Кронауэр в статье для немецкого издания Junge Welt. «Самое зримое выражение так называемой дружбы — это постоянные политические кулачные бои и экономическая поножовщина», — написал Кронауэр. По его словам, Евросоюз для обеих стран лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей. «В качестве усиливающего фактора необходим ЕС», — считает автор. Ранее Bloomberg сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц рассорились из-за вопросов, касающихся ключевых направлений политики. До этого Politico заявила о крупных разногласиях в Евросоюзе из-за попытки ФРГ спасти свою экономику.

Споры между Германией и Францией внутри Европейского союза (ЕС) стали доходить до уровня «экономической поножовщины». Об этом заявил обозреватель Йорг Кронауэр в статье для немецкого издания Junge Welt. «Самое зримое выражение так называемой дружбы — это постоянные политические кулачные бои и экономическая поножовщина», — написал Кронауэр. По его словам, Евросоюз для обеих стран лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей. «В качестве усиливающего фактора необходим ЕС», — считает автор. Ранее Bloomberg сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц рассорились из-за вопросов, касающихся ключевых направлений политики. До этого Politico заявила о крупных разногласиях в Евросоюзе из-за попытки ФРГ спасти свою экономику.