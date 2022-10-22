Сенатор Климов высказался о возможном возвращении Джонсона на пост премьера Великобритании

Сенатор Климов: возвращение Джонсона на пост премьера ознаменует конец традициям Великобритании

22 октября 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Андрей Климов напомнил об экономических проблемах Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Возвращение Бориса Джонсона в кресло премьер-министра Великобритании ознаменует конец традициям и стабильности государства. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Мы имеем дело с коллективным сумасшедшим домом. Причем его наивысшее состояние проявляется в Великобритании. По иронии судьбы эта страна славилась на протяжении веков своими традициями, неспешным ходом истории, серьезно продуманными действиями. Во многих странах британцы были эталоном стабильности. Ну и все. Все пришло к своему концу. Сначала усохла империя до небольшого острова. А теперь и остальное усохло. Остается старик-король без особой власти и набор „Борисов Джонсонов“», — сказал Андрей Климов. По словам политика, экономическая система Великобритании также испытывает трудности. «Это даже не сигнал, а уже диагноз. В Британии из серьезного осталось, это финансовый мир. Но и здесь все приходит в страшное состояние. Они сейчас там все явно перепуганы. Фунт стерлингов все свои возможные позиции сдал. Кстати, кое-кто из столпов британского финансового общества довольно серьезные активы имеет в США. Думаю, они туда и двинут», — уточнил сенатор. Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Она пробыла на своем посту 44 дня. Причиной столь короткого пребывания стала попытка снижения налогов, что привело к обрушению национальной валюты и росту процентов по заимствованиям. Ее предшественником был Борис Джонсон, который может вернуться на этот пост. Sky News сообщил, что экс-премьер получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, что дало ему право баллотироваться.

Возвращение Бориса Джонсона в кресло премьер-министра Великобритании ознаменует конец традициям и стабильности государства. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Мы имеем дело с коллективным сумасшедшим домом. Причем его наивысшее состояние проявляется в Великобритании. По иронии судьбы эта страна славилась на протяжении веков своими традициями, неспешным ходом истории, серьезно продуманными действиями. Во многих странах британцы были эталоном стабильности. Ну и все. Все пришло к своему концу. Сначала усохла империя до небольшого острова. А теперь и остальное усохло. Остается старик-король без особой власти и набор „Борисов Джонсонов“», — сказал Андрей Климов. По словам политика, экономическая система Великобритании также испытывает трудности. «Это даже не сигнал, а уже диагноз. В Британии из серьезного осталось, это финансовый мир. Но и здесь все приходит в страшное состояние. Они сейчас там все явно перепуганы. Фунт стерлингов все свои возможные позиции сдал. Кстати, кое-кто из столпов британского финансового общества довольно серьезные активы имеет в США. Думаю, они туда и двинут», — уточнил сенатор. Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Она пробыла на своем посту 44 дня. Причиной столь короткого пребывания стала попытка снижения налогов, что привело к обрушению национальной валюты и росту процентов по заимствованиям. Ее предшественником был Борис Джонсон, который может вернуться на этот пост. Sky News сообщил, что экс-премьер получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, что дало ему право баллотироваться.