Турция добивается скидки на газ из РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Турция добивается скидки на газ из России, а также просит об отсрочке. Об этом сообщает Financial Times.

«Турция добивается скидки на газ из РФ, а также попросила компанию „Газпром“ о возможности отсрочить платежи», — сообщили в Минфин Турции. Уточняется, что турецкая страна ожидает «хороших новостей» по этому поводу.

Министр финансов Нуреддин Небати заявил, что Турция упорно добивается скидки на огромное количество газа. Это ослабит давление на турецкую лиру и поддержит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии важных выборов, запланированных на следующее лето. Турция также просит у российского «Газпрома» возможность отсрочить платеж. Небати сказал, что ожидает «хороших новостей» на обоих фронтах.

Ранее URA.RU сообщало, что властям Турции понравилась идея президента России Владимира Путина о превращении Турции в газовый хаб. Об этом заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган.

Страны Запада столкнулись с газовым кризисом после начала спецоперации РФ. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.