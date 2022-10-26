26 октября 2022

В Челябинской области стали строить дома быстрее

© Служба новостей «URA.RU»
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Академ Риверсайд Челябинск, жилье, новоселье, ключи от квартир
В регионе введено больше 1,5 млн квадратных метров жилья Фото:

Темпы ввода жилья в Челябинской области в 2022 году выше, чем в 2021 году, согласно экспресс-анализу на 1 октября текущего года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«За январь—сентябрь текущего года в регионе введено больше 1,5 млн квадратных метров, что на 20,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Губернатор Алексей Текслер поставил задачу за год построить1,8 млн квадратных метров жилья», — отметили в пресс-службе КСП.

Лидерами по динамике ввода жилья стали Нагайбакский (+388,5%), Варненский (+254,6%), Кусинский (+198,1%), Еткульский районы (+152,4%) и город Златоуст (+103,9%). Сокращение ввода жилья наблюдается в Чесменском (-22,2%), Саткинском (-37,5%), Катав-Ивановском (-39,5%), Брединский (-42,0%) и Кизильском районах (-55,5%).

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Темпы ввода жилья в Челябинской области в 2022 году выше, чем в 2021 году, согласно экспресс-анализу на 1 октября текущего года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «За январь—сентябрь текущего года в регионе введено больше 1,5 млн квадратных метров, что на 20,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Губернатор Алексей Текслер поставил задачу за год построить1,8 млн квадратных метров жилья», — отметили в пресс-службе КСП. Лидерами по динамике ввода жилья стали Нагайбакский (+388,5%), Варненский (+254,6%), Кусинский (+198,1%), Еткульский районы (+152,4%) и город Златоуст (+103,9%). Сокращение ввода жилья наблюдается в Чесменском (-22,2%), Саткинском (-37,5%), Катав-Ивановском (-39,5%), Брединский (-42,0%) и Кизильском районах (-55,5%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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