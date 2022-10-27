Путин заявил, что стремится к децентрализации органов власти

Необходимо стремиться к децентрализации власти в РФ, заявил Путин
Проблемы с централизацией власти в России есть и РФ всячески стремится к децентрализации. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Проблемы излишней централизации в России существуют. Я сторонник децентрализации: Конституционный суд уже перенесен в Петербург, есть планы по Верховному суду, будем делать это без спешки», — сказал Путин. Трансляция идет в сообществе URA.RU ВКонтакте
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews