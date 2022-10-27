Путин заявил, что стремится к децентрализации органов власти

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Необходимо стремиться к децентрализации власти в РФ, заявил Путин Фото:

Проблемы с централизацией власти в России есть и РФ всячески стремится к децентрализации. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Проблемы излишней централизации в России существуют. Я сторонник децентрализации: Конституционный суд уже перенесен в Петербург, есть планы по Верховному суду, будем делать это без спешки», — сказал Путин. Трансляция идет в сообществе URA.RU ВКонтакте

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Проблемы с централизацией власти в России есть и РФ всячески стремится к децентрализации. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Проблемы излишней централизации в России существуют. Я сторонник децентрализации: Конституционный суд уже перенесен в Петербург, есть планы по Верховному суду, будем делать это без спешки», — сказал Путин. Трансляция идет в сообществе URA.RU ВКонтакте
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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