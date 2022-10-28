28 октября 2022

Британская компания подала 115 исков к свердловским предпринимателям

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Entertainment One UK Ltd только в октябре подала 14 исков к свердловским предпринимателям Фото:

Компания Entertainment One UK Ltd, которой принадлежат права на бренды «Свинка Пепа», My Little Pony, «Трансформеры» и другие, с июля подала 115 исков за нарушение авторских прав к свердловским индивидуальным предпринимателям, которые торгуют товарами, используя указанные бренды. 14 аналогичных исков было подано в октябре в Арбитражный суд Свердловской области, сообщает СМИ.

«Entertainment One UK Ltd в октябре подала в Арбитражный суд Свердловской области 14 исков за нарушение авторских прав к свердловским предпринимателям и организациям. Всего с июля компания уже подала 115 аналогичных исков к свердловским ИП», — пишет «Коммерсант».

Организация уже несколько лет ведет судебную кампанию против российских производителей контрафакта. Исковые требования Entertainment One UK Ltd разные — от 10 до 60 тысяч рублей. Суд уже удовлетворил часть исков к свердловским предпринимателям в полном объеме.

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Компания Entertainment One UK Ltd, которой принадлежат права на бренды «Свинка Пепа», My Little Pony, «Трансформеры» и другие, с июля подала 115 исков за нарушение авторских прав к свердловским индивидуальным предпринимателям, которые торгуют товарами, используя указанные бренды. 14 аналогичных исков было подано в октябре в Арбитражный суд Свердловской области, сообщает СМИ. «Entertainment One UK Ltd в октябре подала в Арбитражный суд Свердловской области 14 исков за нарушение авторских прав к свердловским предпринимателям и организациям. Всего с июля компания уже подала 115 аналогичных исков к свердловским ИП», — пишет «Коммерсант». Организация уже несколько лет ведет судебную кампанию против российских производителей контрафакта. Исковые требования Entertainment One UK Ltd разные — от 10 до 60 тысяч рублей. Суд уже удовлетворил часть исков к свердловским предпринимателям в полном объеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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