Британская компания подала 115 исков к свердловским предпринимателям

29 октября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Entertainment One UK Ltd только в октябре подала 14 исков к свердловским предпринимателям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания Entertainment One UK Ltd, которой принадлежат права на бренды «Свинка Пепа», My Little Pony, «Трансформеры» и другие, с июля подала 115 исков за нарушение авторских прав к свердловским индивидуальным предпринимателям, которые торгуют товарами, используя указанные бренды. 14 аналогичных исков было подано в октябре в Арбитражный суд Свердловской области, сообщает СМИ. «Entertainment One UK Ltd в октябре подала в Арбитражный суд Свердловской области 14 исков за нарушение авторских прав к свердловским предпринимателям и организациям. Всего с июля компания уже подала 115 аналогичных исков к свердловским ИП», — пишет « Коммерсант ». Организация уже несколько лет ведет судебную кампанию против российских производителей контрафакта. Исковые требования Entertainment One UK Ltd разные — от 10 до 60 тысяч рублей. Суд уже удовлетворил часть исков к свердловским предпринимателям в полном объеме.

