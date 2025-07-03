В «Урал Опера Балет» состоялся большой концерт, закрывающий 113-й театральный сезон. На особой постановке побывало URA.RU.
Премьера для зрителей состоится 4 июля. Программу открыла «танцевальная ария» из балета «Приказ короля». Спектакль покидает репертуар театра. Кроме того, в течение всего представления артисты исполняли фрагменты классических балетов, которые не входят в постоянную афишу. В финальном «Большом гала» занята вся труппа «Урал Балета» и оркестр театра.
Торжественный вечер завершает балет «Арктика». Хореограф Антон Пименов поставил его в Перми, но к премьере заключительную четвертую часть перенесли в Екатеринбурге. Стоимость билетов стартует от 1500 рублей, большой концерт сыграют только три раза.
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