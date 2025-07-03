Театральный сезон грандиозно завершили в «Урал Опера Балет». Фото

«Урал Опера Балет» завершит 113-й театральный сезон большой постановкой
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В заключительной постановке задействована вся труппа
В заключительной постановке задействована вся труппа Фото:

В «Урал Опера Балет» состоялся большой концерт, закрывающий 113-й театральный сезон. На особой постановке побывало URA.RU.

Премьера для зрителей состоится 4 июля. Программу открыла «танцевальная ария» из балета «Приказ короля». Спектакль покидает репертуар театра. Кроме того, в течение всего представления артисты исполняли фрагменты классических балетов, которые не входят в постоянную афишу. В финальном «Большом гала» занята вся труппа «Урал Балета» и оркестр театра.

Торжественный вечер завершает балет «Арктика». Хореограф Антон Пименов поставил его в Перми, но к премьере заключительную четвертую часть перенесли в Екатеринбурге. Стоимость билетов стартует от 1500 рублей, большой концерт сыграют только три раза. 

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В «Урал Опера Балет» состоялся большой концерт, закрывающий 113-й театральный сезон. На особой постановке побывало URA.RU. Премьера для зрителей состоится 4 июля. Программу открыла «танцевальная ария» из балета «Приказ короля». Спектакль покидает репертуар театра. Кроме того, в течение всего представления артисты исполняли фрагменты классических балетов, которые не входят в постоянную афишу. В финальном «Большом гала» занята вся труппа «Урал Балета» и оркестр театра. Торжественный вечер завершает балет «Арктика». Хореограф Антон Пименов поставил его в Перми, но к премьере заключительную четвертую часть перенесли в Екатеринбурге. Стоимость билетов стартует от 1500 рублей, большой концерт сыграют только три раза. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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