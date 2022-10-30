Лула да Силва стал новым президентом Бразилии 31 октября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 + Лула да Силва набрал 50,84% голосов и стал новым президентом Бразилии Фото: Andre Penner, AP/TASS По итогам выборов на пост президента в Бразилии победу одержал кандидат от социалистической Партии трудящихся Лула да Силва. Сообщили в ЦИК Бразилии. «В Бразилии состоялся второй тур выборов. Соперником Лулы да Силвы был действующий глава государства Жаир Болсонару. По итогам подсчета голосов Лула да Силва набрал 50,84%», — передает данные ЦИК. Болсонару после проигрыша отказался давать комментарии. Экс-президент страны набрал 49,16% голосов. Ранее да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел войны, передает «Царьград». При этом президент США Джо Байден, по мнению нового бразильского президента, не принял мер по установлению мира в стране. По итогам выборов на пост президента в Бразилии победу одержал кандидат от социалистической Партии трудящихся Лула да Силва. Сообщили в ЦИК Бразилии. «В Бразилии состоялся второй тур выборов. Соперником Лулы да Силвы был действующий глава государства Жаир Болсонару. По итогам подсчета голосов Лула да Силва набрал 50,84%», — передает данные ЦИК. Болсонару после проигрыша отказался давать комментарии. Экс-президент страны набрал 49,16% голосов. Ранее да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел войны, передает «Царьград». При этом президент США Джо Байден, по мнению нового бразильского президента, не принял мер по установлению мира в стране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям