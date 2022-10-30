30 октября 2022

Лула да Силва стал новым президентом Бразилии

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Лула да Силва набрал 50,84% голосов и стал новым президентом Бразилии Фото:

По итогам выборов на пост президента в Бразилии победу одержал кандидат от социалистической Партии трудящихся Лула да Силва. Сообщили в ЦИК Бразилии.

«В Бразилии состоялся второй тур выборов. Соперником Лулы да Силвы был действующий глава государства Жаир Болсонару. По итогам подсчета голосов Лула да Силва набрал 50,84%», — передает данные ЦИК. Болсонару после проигрыша отказался давать комментарии. Экс-президент страны набрал 49,16% голосов.

Ранее да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел войны, передает «Царьград». При этом президент США Джо Байден, по мнению нового бразильского президента, не принял мер по установлению мира в стране.

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По итогам выборов на пост президента в Бразилии победу одержал кандидат от социалистической Партии трудящихся Лула да Силва. Сообщили в ЦИК Бразилии. «В Бразилии состоялся второй тур выборов. Соперником Лулы да Силвы был действующий глава государства Жаир Болсонару. По итогам подсчета голосов Лула да Силва набрал 50,84%», — передает данные ЦИК. Болсонару после проигрыша отказался давать комментарии. Экс-президент страны набрал 49,16% голосов. Ранее да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел войны, передает «Царьград». При этом президент США Джо Байден, по мнению нового бразильского президента, не принял мер по установлению мира в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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