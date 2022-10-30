30 октября 2022

Вице-губернатор ХМАО раскрыл, где находятся мобилизованные югорчане

Вице-губернатор Александр Тиртока: ни один мобилизованный из ХМАО не попал в зону СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учебный центр Елань. Екатеринбург, палаточный городок, палаточный лагерь, учебный центр елань
Все мобилизованные из ХМАО находятся в учебных центрах Фото:
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Мобилизация в России

Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока заверил, что из Югры в зону СВО на Украине без подготовки не попал ни один мобилизованный. Все они находятся в учебных центрах, рассказал Тиртока в разговоре с журналистом URA.RU.

«Все мобилизованные из ХМАО находятся в учебных частях, ни одного человека в зону СВО не отправили. Я говорю именно о мобилизованных. Сейчас они проходят учения в Чебаркуле, Елани и поселке Черемушки [Омской области]», — сказал Тиртока.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО помогут мобилизованным, которые пожаловались на поборы. Они записали видеообращение в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой, где заявили, что вынуждены из собственного кармана оплачивать покупку дизельного топлива для обогрева палаток.

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Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока заверил, что из Югры в зону СВО на Украине без подготовки не попал ни один мобилизованный. Все они находятся в учебных центрах, рассказал Тиртока в разговоре с журналистом URA.RU. «Все мобилизованные из ХМАО находятся в учебных частях, ни одного человека в зону СВО не отправили. Я говорю именно о мобилизованных. Сейчас они проходят учения в Чебаркуле, Елани и поселке Черемушки [Омской области]», — сказал Тиртока. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО помогут мобилизованным, которые пожаловались на поборы. Они записали видеообращение в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой, где заявили, что вынуждены из собственного кармана оплачивать покупку дизельного топлива для обогрева палаток.
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