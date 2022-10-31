Боец ВСУ рассказал о проблемах с выплатами на фронте

01 ноября 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Виталий сообщил, что многие пошли на фронт из-за денег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Некоторые российские военные, участвующие в спецоперации, пошли на фронт из-за нехватки денежных средств на жизнь. В военкоматах им пообещали достойную зарплату, однако с выплатами нередко возникали проблемы. Об этом в интервью «Известиям» поведал Виталий на условиях анонимности. «Когда мы были не на первой линии, то получали в пределах 30 тысяч [гривен] (около 50 тысяч рублей по сегодняшнему курсу — ред. „Известия“). А когда попали на первую линию уже, то обещали нам зарплату в пределах 100 тысяч [гривен] (167 тысяч рублей по сегодняшнему курсу)», — рассказал Виталий. Он добавил, что порой военным задерживали выплаты. По его словам, не всегда деньги приходили вовремя. Собеседник агентства признался, что принял решение идти на фронт после рассказов знакомых о том, сколько платят на фронте. По словам Виталия, когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. «Я в принципе ждал эту повестку», — признался он. Известно, что сейчас партия «Единая Россия» готовит законопроект об изменениях в УК РФ, согласно которому уклонистов начнут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. При этом первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов считает, что сейчас данная инициатива уже неактуальна, ведь частичная мобилизация уже завершена.

Некоторые российские военные, участвующие в спецоперации, пошли на фронт из-за нехватки денежных средств на жизнь. В военкоматах им пообещали достойную зарплату, однако с выплатами нередко возникали проблемы. Об этом в интервью «Известиям» поведал Виталий на условиях анонимности. «Когда мы были не на первой линии, то получали в пределах 30 тысяч [гривен] (около 50 тысяч рублей по сегодняшнему курсу — ред. „Известия“). А когда попали на первую линию уже, то обещали нам зарплату в пределах 100 тысяч [гривен] (167 тысяч рублей по сегодняшнему курсу)», — рассказал Виталий. Он добавил, что порой военным задерживали выплаты. По его словам, не всегда деньги приходили вовремя. Собеседник агентства признался, что принял решение идти на фронт после рассказов знакомых о том, сколько платят на фронте. По словам Виталия, когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. «Я в принципе ждал эту повестку», — признался он. Известно, что сейчас партия «Единая Россия» готовит законопроект об изменениях в УК РФ, согласно которому уклонистов начнут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. При этом первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов считает, что сейчас данная инициатива уже неактуальна, ведь частичная мобилизация уже завершена.