Спецназовец, вернувшийся с передовой, научил жителей ХМАО искать мины. Фото

02 ноября 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

В поселке Высокий спецназовец, вернувшийся с СВО, провел инструктаж по военной подготовке жителей Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В поселке Высокий (ХМАО) боец спецназа, который вернулся из зоны проведения спецоперации, провел инструктаж по взрывному делу в клубе «Витязь-86». Руководитель клуба Сергей Назарян рассказал журналисту URA.RU, что желающих научили находить мины-лепестки и растяжки, бросать гранаты и стрелять из автомата. «Боец отряда специального назначения, недавно приехавший с передовой, провел два занятия по боевой подготовке для желающих улучшить свои навыки. Теоретическая часть занятия прошла в нашем клубе, где инструктор рассказывал, как определить потенциально опасные предметы вроде мин-лепестков или не наткнуться на растяжку. Второе, практическое, занятие мы провели на полигоне, где инструктор показывал работу с автоматом: как правильно заряжать, подготовку к бою», — сообщил Назарян. Среди желающих улучшить навыки военной подготовки были как мужчины, так и женщины. «Одна девушка проверила на полигоне действие светошумовой гранаты. Поразила мишень», — уточнил Назарян. Подобные занятия клуб планирует проводить и в дальнейшем, следующее намечено на 5 ноября. «Мы сотрудничаем с Росгвардией ХМАО, в основном, занимаемся с детьми, с подростками, но в нынешние времена вопрос встал о том, что людям некуда прийти, чтобы вспомнить навыки или потренироваться. Запрос есть, и мы постарались создать условия: приглашаем специалистов, инструкторов по подготовке», — добавил Назарян. На теоретическом занятии инструктор посвящал жителей поселка Высокий и Мегиона в основы минно-взрывного дела Фото: Сергей Назарян, спортивно-патриотический клуб «Витязь-86» Практическую часть провели на полигоне Фото: Сергей Назарян, спортивно-патриотический клуб «Витязь-86» Ранее URA.RU писало о просьбе нанять инструкторов для мобилизованных из ХМАО, проходящих подготовку в гарнизоне Елани. С такой инициативой выступил глава Гумкорпуса Эдуард Логинов, который обратился к губернатору Югры Наталье Комаровой. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил об окончании набора. С 1 ноября в стране начинается призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.

В поселке Высокий (ХМАО) боец спецназа, который вернулся из зоны проведения спецоперации, провел инструктаж по взрывному делу в клубе «Витязь-86». Руководитель клуба Сергей Назарян рассказал журналисту URA.RU, что желающих научили находить мины-лепестки и растяжки, бросать гранаты и стрелять из автомата. «Боец отряда специального назначения, недавно приехавший с передовой, провел два занятия по боевой подготовке для желающих улучшить свои навыки. Теоретическая часть занятия прошла в нашем клубе, где инструктор рассказывал, как определить потенциально опасные предметы вроде мин-лепестков или не наткнуться на растяжку. Второе, практическое, занятие мы провели на полигоне, где инструктор показывал работу с автоматом: как правильно заряжать, подготовку к бою», — сообщил Назарян. Среди желающих улучшить навыки военной подготовки были как мужчины, так и женщины. «Одна девушка проверила на полигоне действие светошумовой гранаты. Поразила мишень», — уточнил Назарян. Подобные занятия клуб планирует проводить и в дальнейшем, следующее намечено на 5 ноября. «Мы сотрудничаем с Росгвардией ХМАО, в основном, занимаемся с детьми, с подростками, но в нынешние времена вопрос встал о том, что людям некуда прийти, чтобы вспомнить навыки или потренироваться. Запрос есть, и мы постарались создать условия: приглашаем специалистов, инструкторов по подготовке», — добавил Назарян. Ранее URA.RU писало о просьбе нанять инструкторов для мобилизованных из ХМАО, проходящих подготовку в гарнизоне Елани. С такой инициативой выступил глава Гумкорпуса Эдуард Логинов, который обратился к губернатору Югры Наталье Комаровой. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил об окончании набора. С 1 ноября в стране начинается призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.