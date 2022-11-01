В Челябинской области 2 ноября будет скользко и ветрено

Ожидается мокрый снег с ветром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В предпоследний рабочий день на этой неделе, 2 ноября, в Челябинской области пройдет мокрый снег с ветром. Синоптики областного Гидрометеоцентра также предупредили жителей и гостей региона о гололеде.

«Днем в Челябинске воздух прогреется до +3 градусов. Облачно, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На отдельных участках дорог ожидается гололед. Ветер преимущественно восточный от 6 до 11 м/с с порывами до 14 м/с», — сообщили URA.RU в областном метеоцентре. В отдельных районах температура будет -1-2 градуса, прогнозируется отложение снега и льда на проводах.

В Упрдор «Южный Урал» водителей призвали воздержаться от дальних поездок на личном транспорте и предупредили о затрудненном движении на трассе М-5 в районе Миасса и Чебаркуля. При возникновении сложной ситуации на федеральных трассах региона можно обратиться по телефону дежурно-диспетчерской службы: +7 351 266 65 63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).