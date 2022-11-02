Кремль: Путин не определился с участием в выборах президента в 2024 году

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин не определился с участием в предстоящих президентских выборах Фото:

Президент РФ Владимир Путин не определился с участием в президентских выборах в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о принятии президентом решения. Песков сказал об этом во время конференц-колла с журналистами.

Ранее бывший председатель правительства Сергей Степашин заявил, что Путин должен остаться у власти после выборов-2024. Таким образом он прокомментировал предстоящие президентские выборы.

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Президент РФ Владимир Путин не определился с участием в президентских выборах в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет», — ответил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о принятии президентом решения. Песков сказал об этом во время конференц-колла с журналистами. Ранее бывший председатель правительства Сергей Степашин заявил, что Путин должен остаться у власти после выборов-2024. Таким образом он прокомментировал предстоящие президентские выборы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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