Кремль: Путин не определился с участием в выборах президента в 2024 году

Владимир Путин не определился с участием в предстоящих президентских выборах
Президент РФ Владимир Путин не определился с участием в президентских выборах в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет», — ответил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о принятии президентом решения. Песков сказал об этом во время конференц-колла с журналистами.
Ранее бывший председатель правительства Сергей Степашин заявил, что Путин должен остаться у власти после выборов-2024. Таким образом он прокомментировал предстоящие президентские выборы.
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