В Совфеде РФ придумали наказание для компаний, поддержавших санкции

«Коммерсант»: в Совфеде предложили создать реестр недружественных правообладателей

Идея была озвучена в рамках круглого стола в Совете федерации 1 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Совете федерации обсуждают возможность создания единого реестра недружественных правообладателей, куда будут включать компании, которые поддерживают санкции против России. Автором проекта выступил глава ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов.

«В список войдут правообладатели, которые отвечают критериям „поддержка санкций при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность (ИС)“ и „дискриминация территории РФ в отношении доступности правообладателя“. Туда могут попасть и иностранные киностудии, и издательства, и разработчики софта», — передает « Коммерсант ».

Предполагается, что список будет единым для всех видов собственности. В дальнейшем регуляторы каждой из сфер (профильные Министерства) совместно с судами будут сами решать, какие антисанкционные меры предпринимать в той или иной ситуации. По задумке Семенова, для ведения такого реестра будет необходимо создать новую должность при президенте РФ «с контрсанкционными полномочиями».

Санкционное давление на Россию со стороны западных стран усилилось на фоне проведения спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их основная цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств», — подчеркивал глава государства.