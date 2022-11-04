Немецкие депутаты выступили за отмену санкций против РФ и ремонт «Северных потоков»

05 ноября 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Фракция «Альтернативы для Германии» призвала отменить санкции против РФ и отремонтировать «Северные потоки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Фракция правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за отмену санкций против России и ремонт «Северных потоков». Об этом говорится в программном документе, представленном для рассмотрения участникам трехдневного заседания в Оберхофе (курортный город в Германии). «Санкции наносят вред нам самим», — приводит немецкое информационное агентство DPA слова главы партии Тино Хрупаллы. Он подчеркнул важность улучшения дипломатических отношений между странами, чтобы «снова получать по выгодным ценам газ из России по газопроводам „Северный поток“ и „Северный поток — 2“, которые, естественно, нужно отремонтировать». По его словам, вводимые Западом санкции больше всего наносят вред тем, кто выступает против России. Хрупалла предупредил, что Германию ждет «катастрофический экономический и социальный кризис», который связан с «искусственными причинами, созданными внутри страны». Ранее, 5 сентября, несколько тысяч немцев вышли на протесты, выступив против роста цен на энергоресурсы и продовольствие в стране. Кроме того, они заявили, что являются противниками антироссийских санкций.

Фракция правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за отмену санкций против России и ремонт «Северных потоков». Об этом говорится в программном документе, представленном для рассмотрения участникам трехдневного заседания в Оберхофе (курортный город в Германии). «Санкции наносят вред нам самим», — приводит немецкое информационное агентство DPA слова главы партии Тино Хрупаллы. Он подчеркнул важность улучшения дипломатических отношений между странами, чтобы «снова получать по выгодным ценам газ из России по газопроводам „Северный поток“ и „Северный поток — 2“, которые, естественно, нужно отремонтировать». По его словам, вводимые Западом санкции больше всего наносят вред тем, кто выступает против России. Хрупалла предупредил, что Германию ждет «катастрофический экономический и социальный кризис», который связан с «искусственными причинами, созданными внутри страны». Ранее, 5 сентября, несколько тысяч немцев вышли на протесты, выступив против роста цен на энергоресурсы и продовольствие в стране. Кроме того, они заявили, что являются противниками антироссийских санкций.