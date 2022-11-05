В костромском ночном клубе погибли пять человек

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Пожар распространился на 3500 квадратных метров (фото из архива) Фото:

Во время пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли пять человек. Об этом сообщили костромские экстренные службы.

«Жертвами крупного пожара в ночном клубе „Полигон“ в Костроме стали пять человек, четыре пострадали», — передают сообщение МЧС РИА Новости. Уточняется, что площадь пожара достигла 3500 квадратных метров.

О крупном пожаре в клубе «Полигон» в Костроме сообщили ночью 5 ноября. Из здания было эвакуировано 250 человек. В тушении пожара были задействованы 221 человек личного состава, 38 единиц техники и два пожарных поезда.

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Во время пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли пять человек. Об этом сообщили костромские экстренные службы. «Жертвами крупного пожара в ночном клубе „Полигон“ в Костроме стали пять человек, четыре пострадали», — передают сообщение МЧС РИА Новости. Уточняется, что площадь пожара достигла 3500 квадратных метров. О крупном пожаре в клубе «Полигон» в Костроме сообщили ночью 5 ноября. Из здания было эвакуировано 250 человек. В тушении пожара были задействованы 221 человек личного состава, 38 единиц техники и два пожарных поезда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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