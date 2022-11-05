В костромском ночном клубе погибли пять человек

05 ноября 2022 в 09:27 Размер текста - 17 +

Пожар распространился на 3500 квадратных метров (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли пять человек. Об этом сообщили костромские экстренные службы. «Жертвами крупного пожара в ночном клубе „Полигон“ в Костроме стали пять человек, четыре пострадали», — передают сообщение МЧС РИА Новости. Уточняется, что площадь пожара достигла 3500 квадратных метров. О крупном пожаре в клубе «Полигон» в Костроме сообщили ночью 5 ноября. Из здания было эвакуировано 250 человек. В тушении пожара были задействованы 221 человек личного состава, 38 единиц техники и два пожарных поезда.

Во время пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли пять человек. Об этом сообщили костромские экстренные службы. «Жертвами крупного пожара в ночном клубе „Полигон“ в Костроме стали пять человек, четыре пострадали», — передают сообщение МЧС РИА Новости. Уточняется, что площадь пожара достигла 3500 квадратных метров. О крупном пожаре в клубе «Полигон» в Костроме сообщили ночью 5 ноября. Из здания было эвакуировано 250 человек. В тушении пожара были задействованы 221 человек личного состава, 38 единиц техники и два пожарных поезда.