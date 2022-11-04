Нарушителем оказался ранее дважды судимый мужчина Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Екатеринбурге в Орджоникидзевском районе 5 ноября сотрудники полиции устроили погоню за лихачем, который пытался скрыться, проигнорировав требование силовиков об остановке. Полицейским в ходе погони пришлось применить табельное оружие. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции при несении службы на улице Калинина решили остановить ВАЗ-2114. Но водитель проигнорировал полицейских и решил ретироваться. Чтобы задержать его, сотруднику правоохранительных органов пришлось выстрелить по колесу машины. После этого гонщик остановился», — рассказал полковник Горелых.

Нарушителем оказался 32-летний ранее дважды судимый за кражу екатеринбуржец, работающий в частном охранном предприятии. «По внешним признакам и своему поведению водитель ВАЗа явно был „под мухой“, однако от освидетельствования он отказался. Он владеет правами менее года», — отметил полковник Горелых. По словам пресс-секретаря, три недели назад на мужчину уже составляли протокол за езду в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, его 18 раз штрафовали за превышение скорости.

«В отношении задержанного заведено административное дело по трем статьям — за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ от прохождения освидетельствования на предмет наличия или отсутствия в крови алкоголя. Гражданина для разбирательства доставили в ОП №15 УМВД России по Екатеринбургу. ВАЗ-2114 с простреленным колесом помещен на штраф-стоянку», — резюмировал полковник Горелых.