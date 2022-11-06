Челябинский вуз стал лучшим на Урале в престижном рейтинге

Челябинский вуз вошел в рейтинг благодаря репутации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) из Челябинска стал одним из двух лучших на Урале, кто оказался в международном рейтинге Best Global Universities. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения, в данном рейтинге ЮУрГУ находится впервые.

«ЮУрГУ стал лучшим вузом Урала по версии рейтинга Best Global Universities. В этом году общий рейтинг включает 2000 лучших вузов из 95 стран», — сообщили URA.RU в вузе.

В ЮУрГУ добавили, что университет занял 14 место среди российских вузов. В глобальном ранжире учебное заведение оказалось на 896 строчке. По данным пресс-службы вуза, рейтинг выстроен на основе данных, полученных составителями из открытых источников.

По данным сайта с результатами рейтинга, в российском разделе 12 учебных заведений Москвы, четыре из Томска, три вуза Санкт-Петербурга, два — Новосибирска, один Екатеринбурга и других городов. Челябинский вуз набрал 41 балл. При этом наивысший среди российских университетов у МГУ (55,9 балла). Факторы, повлиявшие на включение ЮУрГУ в рейтинг, основаны на заработанной репутации, показателях эффективности академических исследований: цитируемости и публикациях.

Среди новшеств вуза — готовящееся строительство межвузовского кампуса, связанное со значительными вложениями в образовательную и социальную инфраструктуру. В рамках Десятилетия науки и технологий в России запланировано потратить на инфраструктуру 350 млрд рублей. Инвестиции призваны помочь удержать стране технологическое лидерство, сделать вклад в развитие отечественной экономики.