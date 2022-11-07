Пермякам предлагают арендовать участки под многоквартирные дома

Самый высокий дом можно построить на улице Белозерской Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми департамент имущественных отношений администрации города выставил на торги четыре участка, предназначенных для строительства многоквартирных домов. Информация появилась на официальном сайте городской мэрии.

«До конца 2022 года состоятся аукционы на право заключения договора аренды четырех земельных участков под строительство многоквартирного жилья в Перми. Речь идет о площадках по улицам Белозерской, 26 и 30а, Усинской,7 и Фрезеровщиков, 34а. Торги пройдут 10 ноября, 1 и 8 декабря», — сообщили в администрации города корреспонденту URA.RU. Так, участок на Белозерской 30а, площадью 3 тысячи 850 квадратных метров можно арендовать минимум за 2 миллиона 913 тысяч рублей на 5 с половиной лет. На нем можно построить десятиэтажный дом.

Аренда участка на улице Фрезировщиков, площадью 16 тысяч 801 квадратный метр на 10 лет и 8 месяцев будет стоить от 47 миллионов рублей. На этой территории, дом не должен быть выше 6 этажей.