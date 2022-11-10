Чиновники ответили пермскому депутату на претензии к работе автобусов

За соблюдением графика движения транспорта следит автоматика Фото: Сергей Русанов © URA.RU

После жалобы депутата Пермской гордумы Сергея Медведева на работу автобусов и контролеров в департаменте транспорта выступили с объяснением. Чиновники уточнили, что контролер в автобусе не обязан фиксировать нарушения графика движения, а штраф перевозчику придет автоматически.

«На контролеров обязанности контроля за соблюдением расписания не возложены. В каждом автобусе и трамвае установлен навигатор, информация о сбоях автоматически попадает в диспетчерскую службу», — говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram. Если рейс опаздывает по вине перевозчика, то его оштрафуют в конце месяца, а если виной всему пробки, то наказания не будет, отмечают в дептрансе.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутат Сергей Медведев остался недоволен работой общественного транспорта. По его словам, автобус 67 маршрута не соблюдал график движения, а контролер отказалась зафиксировать это.