13 ноября 2022

Российская команда Outsiders выиграла главный киберспортивный турнир по CS:GO

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XVI международный турнир по боулингу, посвященный продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО 2025. Екатеринбург , соревнования, награда, победители, кубки и медали, награды, призы
VirtusPro стала победителем чемпионата мира Фото:

Российская команда VirtusPro (Outsiders) стала чемпионом мира по CS:GO. Сборная заработала за первое место 500 тысяч долларов.

«Российская киберспортивная команда VirtusPro (Outsiders) стала победителем чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO», — передает Sport24. По информации издания, в финале она обыграла Heroic со счетом 2:0 — 16:12 и 16:5. Также сообщается, что команда заработала за первое место 500 тысяч долларов, Heroic заработали 170 тысяч долларов.

Virtus.pro — российский киберспортивный клуб, основанный в 2003 году. Многократный чемпион международных турниров, входит в топ-5 клубов мира по выигранным призам.

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Российская команда VirtusPro (Outsiders) стала чемпионом мира по CS:GO. Сборная заработала за первое место 500 тысяч долларов. «Российская киберспортивная команда VirtusPro (Outsiders) стала победителем чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO», — передает Sport24. По информации издания, в финале она обыграла Heroic со счетом 2:0 — 16:12 и 16:5. Также сообщается, что команда заработала за первое место 500 тысяч долларов, Heroic заработали 170 тысяч долларов. Virtus.pro — российский киберспортивный клуб, основанный в 2003 году. Многократный чемпион международных турниров, входит в топ-5 клубов мира по выигранным призам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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