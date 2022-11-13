Российская команда Outsiders выиграла главный киберспортивный турнир по CS:GO 14 ноября 2022 в 02:41 Размер текста - 17 + VirtusPro стала победителем чемпионата мира Фото: Анна Майорова © URA.RU Российская команда VirtusPro (Outsiders) стала чемпионом мира по CS:GO. Сборная заработала за первое место 500 тысяч долларов. «Российская киберспортивная команда VirtusPro (Outsiders) стала победителем чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO», — передает Sport24. По информации издания, в финале она обыграла Heroic со счетом 2:0 — 16:12 и 16:5. Также сообщается, что команда заработала за первое место 500 тысяч долларов, Heroic заработали 170 тысяч долларов. Virtus.pro — российский киберспортивный клуб, основанный в 2003 году. Многократный чемпион международных турниров, входит в топ-5 клубов мира по выигранным призам. Российская команда VirtusPro (Outsiders) стала чемпионом мира по CS:GO. Сборная заработала за первое место 500 тысяч долларов. «Российская киберспортивная команда VirtusPro (Outsiders) стала победителем чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO», — передает Sport24. По информации издания, в финале она обыграла Heroic со счетом 2:0 — 16:12 и 16:5. Также сообщается, что команда заработала за первое место 500 тысяч долларов, Heroic заработали 170 тысяч долларов. Virtus.pro — российский киберспортивный клуб, основанный в 2003 году. Многократный чемпион международных турниров, входит в топ-5 клубов мира по выигранным призам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям