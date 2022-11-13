13 ноября 2022

Экономисты напомнили россиянам о возможности сменить пенсионный фонд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, мелочь, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, пенсия, займы, продажа, деньги, кредитование, рубли, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Россияне могут вернуть потери своих инвестиционных накоплений раз в пять лет Фото:

Граждане Российской Федерации до 1 декабря могут сменить страховой пенсионный фонд. Об этой возможности напоминают экономисты агентства Прайм.

«Ежегодно до 1 декабря граждане могут заявить о смене страховщика — фонда, в котором у них формируется накопительная часть пенсии (ПФР или НПФ)», — сообщает агентство. Но делать это нужно осмотрительно.

По информации экспертов, существует два типа переводов — срочный и досрочный. При срочном переводе, который возможен раз в пять лет, закон гарантирует что сумма будет восполнена, даже если фонд потерял часть средств в результате неудачных инвестиций, при досрочном переводе такой возможности не предусмотрено и граждане могут потерять часть своих накоплений.

Информацию о сроке действия договора с пенсионным фондом можно посмотреть на сайте Госуслуг. Там также можно заказать выписку о состоянии лицевого счета застрахованного лица.

Ранее URA.RU рассказало, что пенсионерам гарантирована пенсия не ниже прожиточного минимума. Также надбавки положены инвалидам и ветеранам боевых действий.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Граждане Российской Федерации до 1 декабря могут сменить страховой пенсионный фонд. Об этой возможности напоминают экономисты агентства Прайм. «Ежегодно до 1 декабря граждане могут заявить о смене страховщика — фонда, в котором у них формируется накопительная часть пенсии (ПФР или НПФ)», — сообщает агентство. Но делать это нужно осмотрительно. По информации экспертов, существует два типа переводов — срочный и досрочный. При срочном переводе, который возможен раз в пять лет, закон гарантирует что сумма будет восполнена, даже если фонд потерял часть средств в результате неудачных инвестиций, при досрочном переводе такой возможности не предусмотрено и граждане могут потерять часть своих накоплений. Информацию о сроке действия договора с пенсионным фондом можно посмотреть на сайте Госуслуг. Там также можно заказать выписку о состоянии лицевого счета застрахованного лица. Ранее URA.RU рассказало, что пенсионерам гарантирована пенсия не ниже прожиточного минимума. Также надбавки положены инвалидам и ветеранам боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...