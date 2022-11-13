Экономисты напомнили россиянам о возможности сменить пенсионный фонд

14 ноября 2022 в 04:11 Размер текста - 17 +

Россияне могут вернуть потери своих инвестиционных накоплений раз в пять лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Граждане Российской Федерации до 1 декабря могут сменить страховой пенсионный фонд. Об этой возможности напоминают экономисты агентства Прайм. «Ежегодно до 1 декабря граждане могут заявить о смене страховщика — фонда, в котором у них формируется накопительная часть пенсии (ПФР или НПФ)», — сообщает агентство. Но делать это нужно осмотрительно. По информации экспертов, существует два типа переводов — срочный и досрочный. При срочном переводе, который возможен раз в пять лет, закон гарантирует что сумма будет восполнена, даже если фонд потерял часть средств в результате неудачных инвестиций, при досрочном переводе такой возможности не предусмотрено и граждане могут потерять часть своих накоплений. Информацию о сроке действия договора с пенсионным фондом можно посмотреть на сайте Госуслуг. Там также можно заказать выписку о состоянии лицевого счета застрахованного лица. Ранее URA.RU рассказало, что пенсионерам гарантирована пенсия не ниже прожиточного минимума. Также надбавки положены инвалидам и ветеранам боевых действий.

Граждане Российской Федерации до 1 декабря могут сменить страховой пенсионный фонд. Об этой возможности напоминают экономисты агентства Прайм. «Ежегодно до 1 декабря граждане могут заявить о смене страховщика — фонда, в котором у них формируется накопительная часть пенсии (ПФР или НПФ)», — сообщает агентство. Но делать это нужно осмотрительно. По информации экспертов, существует два типа переводов — срочный и досрочный. При срочном переводе, который возможен раз в пять лет, закон гарантирует что сумма будет восполнена, даже если фонд потерял часть средств в результате неудачных инвестиций, при досрочном переводе такой возможности не предусмотрено и граждане могут потерять часть своих накоплений. Информацию о сроке действия договора с пенсионным фондом можно посмотреть на сайте Госуслуг. Там также можно заказать выписку о состоянии лицевого счета застрахованного лица. Ранее URA.RU рассказало, что пенсионерам гарантирована пенсия не ниже прожиточного минимума. Также надбавки положены инвалидам и ветеранам боевых действий.