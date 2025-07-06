В ближайшие годы ожидается значительный рост спроса на специалистов по работе с нейросетями — промт-инженеров. Об этом сообщила медиаменеджер Лара Ржондовская.
«В ближайшем будущем будет огромный спрос на профессию промт-инженера — специалиста по работе с нейросетями», — рассказала медиаменеджер в эфире радио Sputnik. Она связала это с широким распространением технологий искусственного интеллекта.
По словам Ржондовской, если еще несколько лет назад нейросети считались редкостью, то сегодня их применение стало повсеместным. Эксперт выразила уверенность, что в ближайшие два-три года при помощи ИИ станет возможна разработка крупных проектов. Для этого потребуется не только использование высокопроизводительных серверов, но и грамотное составление промтов, подчеркнула Ржондовская.
Ранее руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан рассказал, что использование нейросетей сотрудниками способствует повышению эффективности работы. В то же время частое применение искусственного интеллекта может негативно сказаться на памяти, креативности и нейронной активности, передает «Национальная служба новостей».
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