Эксперт назвала самую востребованную профессию будущего

Ржондовская: в ближайшем будущем будет огромный спрос на промт-инженеров
© Служба новостей «URA.RU»
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С помощью нейросетей в будущем можно будет создавать крупные проекты
С помощью нейросетей в будущем можно будет создавать крупные проекты Фото:

В ближайшие годы ожидается значительный рост спроса на специалистов по работе с нейросетями — промт-инженеров. Об этом сообщила медиаменеджер Лара Ржондовская.

«В ближайшем будущем будет огромный спрос на профессию промт-инженера — специалиста по работе с нейросетями», — рассказала медиаменеджер в эфире радио Sputnik. Она связала это с широким распространением технологий искусственного интеллекта.

По словам Ржондовской, если еще несколько лет назад нейросети считались редкостью, то сегодня их применение стало повсеместным. Эксперт выразила уверенность, что в ближайшие два-три года при помощи ИИ станет возможна разработка крупных проектов. Для этого потребуется не только использование высокопроизводительных серверов, но и грамотное составление промтов, подчеркнула Ржондовская.

Ранее руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан рассказал, что использование нейросетей сотрудниками способствует повышению эффективности работы. В то же время частое применение искусственного интеллекта может негативно сказаться на памяти, креативности и нейронной активности, передает «Национальная служба новостей».

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В ближайшие годы ожидается значительный рост спроса на специалистов по работе с нейросетями — промт-инженеров. Об этом сообщила медиаменеджер Лара Ржондовская. «В ближайшем будущем будет огромный спрос на профессию промт-инженера — специалиста по работе с нейросетями», — рассказала медиаменеджер в эфире радио Sputnik. Она связала это с широким распространением технологий искусственного интеллекта. По словам Ржондовской, если еще несколько лет назад нейросети считались редкостью, то сегодня их применение стало повсеместным. Эксперт выразила уверенность, что в ближайшие два-три года при помощи ИИ станет возможна разработка крупных проектов. Для этого потребуется не только использование высокопроизводительных серверов, но и грамотное составление промтов, подчеркнула Ржондовская. Ранее руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан рассказал, что использование нейросетей сотрудниками способствует повышению эффективности работы. В то же время частое применение искусственного интеллекта может негативно сказаться на памяти, креативности и нейронной активности, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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